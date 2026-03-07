Рудар у надокнади дошао до бода против Сарајева

Извор:
Сарајево је ремизирало с Рударом из Приједора 2:2 у сусрету 24. кола WWin лиге.
Бордо тим је повео већ у 10. минути, када је Љајић сигурно реализовао пенал досуђен након играња руком Молине. Рудар је могао до поравнања у 18. минути, али након ВАР провјере и досуђеног једанаестерца Мохедано није искористио прилику, пошто је шутирао високо преко гола.
Сарајево је до одласка на одмор било опаснији тим, иако су и гости запријетили преко Ромере, којег је у великој шанси зауставио Банић. Домаћи су у финишу првог дијела затресли мрежу преко Менала, али је погодак поништен због офсајда.
Почетак другог полувремена донио је и кључни тренутак меча. Хујбер је у 50. минути добио други жути, односно црвени картон, а дјеловало је да је одлука престрога, што је додатно подигло тензије на Кошеву.
Упркос играчу мање, Сарајево је у 59. минути стигло до другог гола. Карлос је несебично упослио Менала, који је погодио за 2:0, а након ВАР провјере гол је признат. Домаћи су тада дјеловали као тим који сигурно иде ка побједи.
Ипак, у 76. минути услиједио је нови шок. Марчетић је убацио, а Ромеро погодио за 2:1, док су домаћи жестоко протестовали тражећи прекршај над Бегановићем у зачетку акције. Погодак је након провјере ипак признат.
У судијској надокнади Рудар је кренуо по изједначење и створио неколико великих прилика, али је Банић сачувао Сарајево одличним интервенцијама након покушаја Ронкала и Молине.
Потпуни хаос настао је у 97. минути, када је Бандић након нове ВАР провјере досудио пенал за госте због играња руком Мујкића. Ромера је погодио за коначан резултат.
