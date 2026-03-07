Logo
Рудар у надокнади дошао до бода против Сарајева

Извор:

Агенције

07.03.2026

17:04

Коментари:

0
Рудар у надокнади дошао до бода против Сарајева
Фото: ФК Сарајево

Сарајево је ремизирало с Рударом из Приједора 2:2 у сусрету 24. кола WWin лиге.

Бордо тим је повео већ у 10. минути, када је Љајић сигурно реализовао пенал досуђен након играња руком Молине. Рудар је могао до поравнања у 18. минути, али након ВАР провјере и досуђеног једанаестерца Мохедано није искористио прилику, пошто је шутирао високо преко гола.

Сарајево је до одласка на одмор било опаснији тим, иако су и гости запријетили преко Ромере, којег је у великој шанси зауставио Банић. Домаћи су у финишу првог дијела затресли мрежу преко Менала, али је погодак поништен због офсајда.

Почетак другог полувремена донио је и кључни тренутак меча. Хујбер је у 50. минути добио други жути, односно црвени картон, а дјеловало је да је одлука престрога, што је додатно подигло тензије на Кошеву.

Упркос играчу мање, Сарајево је у 59. минути стигло до другог гола. Карлос је несебично упослио Менала, који је погодио за 2:0, а након ВАР провјере гол је признат. Домаћи су тада дјеловали као тим који сигурно иде ка побједи.

Ипак, у 76. минути услиједио је нови шок. Марчетић је убацио, а Ромеро погодио за 2:1, док су домаћи жестоко протестовали тражећи прекршај над Бегановићем у зачетку акције. Погодак је након провјере ипак признат.

У судијској надокнади Рудар је кренуо по изједначење и створио неколико великих прилика, али је Банић сачувао Сарајево одличним интервенцијама након покушаја Ронкала и Молине.

Потпуни хаос настао је у 97. минути, када је Бандић након нове ВАР провјере досудио пенал за госте због играња руком Мујкића. Ромера је погодио за коначан резултат.

Сарајево Рудар Приједор

Premijer liga BiH

fudbal

