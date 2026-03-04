Logo
Грчки фудбал завијен је у црно: Умрла легенда Панатинаикоса

АТВ

04.03.2026

11:13

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Легендарни стручњак Василис Данијил преминуо је у сриједу ујутру у 88. години живота, оставивши иза себе неизбрисив траг у историји тамошњег спорта.

Василис Данијил није био само тренер, већ институција грчког фудбала. Вијест о његовој смрти дубоко је потресла Атину, али и читаву земљу, а од њега се званичним и емотивним саопштењем опростио Панатинаикос, клуб у којем је доживео звијездане тренутке.

"ФК Панатинаикос изражава своју тугу због губитка култног Василиса Данијела. Његов допринос клубу и грчком фудбалу био је огроман, а породица Панатинаикоса се од њега опрашта са поштовањем и захвалношћу. Изражавамо најискреније саучешће његовој фамилији", наводи се у саопштењу атинског великана.

Данијил је на клупи "детелинара" сједио у три различита наврата, а статистика коју је оставио иза себе је просто невјероватна. Водио је тим на 161 утакмици и забиљежио чак 106 побједа, што га сврстава у ред најуспешнијих тренера у историји клуба.

Његов мандат обиљежило је освајање "дупле круне" 1991. године, када је Панатинаикос доминирао грчким фудбалом, али и велики успјех на европској сцени 1988. године, када је предводио екипу до четвртфинала тадашњег Купа УЕФА.

Осим дубоког трага у Панатинаикосу, Данијил је био и селектор репрезентације Грчке у периоду од 1999. до 2001. године.

Рођен је у Кавали, гдје је и почео своју играчку каријеру у локалном Ираклису. Ипак, копачке је "окачио о клин" веома рано, па се тренерским послом почео бавити већ у 34. години. Током дуге каријере водио је бројне клубове, међу којима су Лариса, Ксанти, Олимпијакос Волос, Касторија, Аполон Каламарија и многи други, преноси Телеграф.

