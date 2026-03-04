Важи за најзгоднију баку на естради, а до пунољетства се у документима водила као мушко

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:05
Коментари:0
Бивша ријалити учесница и фитнес инструкторка, Љуба Пантовић, данас слави 47. рођендан.
Љуба се јавно похвалила како су јој најмилији упутили најqепше жеље.
Иначе, она важи за једну од најзгоднијих бака са сценe, а увелико гази петом деценијом живота.
Њен живот обиљежиле су бројне шокантне ситуације, а једна од најлуђих је свакако признање да је по документима све до своје 17. године била заведена као мушко.
Љуба је ову невјероватну административну грешку открила на тежи начин, када је као седамнаестогодишњакиња отишла на заказани порођај са ћерком Александром Суботић у болницу у Вишеградској.
Када је на пријавници породилишта предала документа како би је прихватили као пацијента, сестра јој је саопштила да нема здравствено осигурање и да не постоји у евиденцији под тим подацима.
- Жена је узела детаљно да прегледа моје податке и само у једном моменту почела да се смије и рекла: "Боже, па ти имаш мушки матични број", испричала је својевремено Љуба Пантовић.
Тада јој је објашњено да у ЈМБГ-у има број 710, који означава мушки пол, умјесто 715 намењеног женама.
Због ове грешке, њена основна и музичка школа, али и пасош и остала документа из тог периода, гласили су на име мушке особе зване Љуба Пантовић, преноси Телеграф.рс.
