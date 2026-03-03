Logo
Погинуо ријалити учесник у 25. години: Трагедија се десила током снимања

Извор:

Телеграф

03.03.2026

22:18

Погинуо ријалити учесник у 25. години: Трагедија се десила током снимања
Фото: Pexels

Тод Медоуз, члан посаде брода "Aleutian Lady" из емисије Discovery Channel-a "The Deadliest Catch", преминуо је током снимања емисије.

Имао је само 25 година.

Медоуз је преминуо 25. фебруара, а капетан брода, Рик Шелфорд, објавио је вијест о његовој смрти у понедјељак, 2. марта, на Фејсбуку.

Шелфорд је Тодову смрт назвао "најтрагичнијим даном у историји брода 'Aleutian Lady' на Беринговом мору".

- Изгубили смо нашег брата, Тода Медоуза - написао је Шелфорд.

- Тод је био најновији члан наше посаде и брзо је постао дио породице. Његова љубав према риболову и снажна радна етика одмах су заслужили поштовање свих. Његов осмијех био је заразан, а звук његовог смијеха док се пењао уз степенице ка командном мосту или преко разгласа на палуби заувијек ћемо носити са собом - поручио је он.

