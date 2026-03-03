Logo
Large banner

Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет

Извор:

Б92

03.03.2026

22:10

Коментари:

0
Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет
Фото: Printscreen/The Sun

Једна од најатрактивнијих глумица данашњице, 28-годишња Сидни Свини, која из дана у дан објављује изазовне фотографије и снимке како би на најбољи начин представила своју колекцију доњег веша под брендом Syrn.

Звијезда серије "Еуфорија", која се преко ноћи пласирала међу најтраженије глумачке звијезде, позирала је у танга гаћицама и црним најлонкама, те ко зна који пут истакла своје атрибуте којима се веома поноси.

На једној од фотографија лежи у поткошуљи и има широки осмијех, док на другим сједи на столици окренута леђима и у рукама држи неколико грудњака и поткошуља.

Очигледно је жељела да поручи како је нова колекција изузетно удобна, јер се и зове Comfy, а с обзиром на то да је доњи веш дио најновије колекције бренда и долази под слоганом "Do What Makes You Naked" (Уради оно што те разоткрива), било је и за очекивати да ће нас још једном почастити управо разоткривеним фоткама.

Извела је неколико акробација у доњем вешу и сваке секунде истицала раскошне адуте, а како је изгледало на снимању кампање показала је у врелом видеу који је објавила на Инстаграму.

У коментарима су јој поручили да је "богиња која је пала с неба" и запитали се како је могуће да је "тако природно савршена".

Подијели:

Тагови :

Сидни Свини

глумица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Сцена

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

2 ч

0
Глумица позира на промоцији филма

Сцена

Провокативна Сидни Свини запалила мреже: "Она увијек разбија интернет"

14 ч

0
Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју

Свијет

Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју

2 седм

0
Глумица позира на промоцији филма

Сцена

Гледаоци открили да је Сидни Свини глумила у еротском трилеру

1 мј

0

Више из рубрике

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

Сцена

Милојко из Парова открио да ли виђа Милијану, па шокирао: "Мувају ме студенткиње"

2 ч

0
Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

Сцена

Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

4 ч

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша кроз сузе: Ошишала сам се до главе

7 ч

0
Кија Коцкар на онкологији

Сцена

Кија Коцкар на онкологији

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

23

08

Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

23

05

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

22

49

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

22

48

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Small banner

Тренутно на програму

0:00

Центар дана

инфотејмент

1:30

У првом плану (Р)

информативно политички

2:30

Најбоље из АТВ јутра (Р)

јутарњи програм

3:00

Скулд (12+, Р)

документарни програм

Стање на граничним прелазима

Small banner