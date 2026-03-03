Упорно се скида и сваки пут "руши" интернет

Извор:
Б92
03.03.2026
22:10
Коментари:0
Једна од најатрактивнијих глумица данашњице, 28-годишња Сидни Свини, која из дана у дан објављује изазовне фотографије и снимке како би на најбољи начин представила своју колекцију доњег веша под брендом Syrn.
Звијезда серије "Еуфорија", која се преко ноћи пласирала међу најтраженије глумачке звијезде, позирала је у танга гаћицама и црним најлонкама, те ко зна који пут истакла своје атрибуте којима се веома поноси.
На једној од фотографија лежи у поткошуљи и има широки осмијех, док на другим сједи на столици окренута леђима и у рукама држи неколико грудњака и поткошуља.
Очигледно је жељела да поручи како је нова колекција изузетно удобна, јер се и зове Comfy, а с обзиром на то да је доњи веш дио најновије колекције бренда и долази под слоганом "Do What Makes You Naked" (Уради оно што те разоткрива), било је и за очекивати да ће нас још једном почастити управо разоткривеним фоткама.
Извела је неколико акробација у доњем вешу и сваке секунде истицала раскошне адуте, а како је изгледало на снимању кампање показала је у врелом видеу који је објавила на Инстаграму.
У коментарима су јој поручили да је "богиња која је пала с неба" и запитали се како је могуће да је "тако природно савршена".
Сцена
2 ч0
Сцена
14 ч0
Свијет
2 седм0
Сцена
1 мј0
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Тренутно на програму
0:00
Центар дана
инфотејмент
1:30
У првом плану (Р)
информативно политички
2:30
Најбоље из АТВ јутра (Р)
јутарњи програм
3:00
Скулд (12+, Р)
документарни програм