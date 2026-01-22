Гледаоци открили да је Сидни Свини глумила у еротском трилеру

Извор:
Док се Сидни Свини наводно спрема за улогу OnlyFans модела у наредној сезони серије Еуфорија, њени фанови су открили још једну њену смјелу улогу из прошлости.
Ради се о еротском трилеру Воајери (The Voyeurs) из 2021. године, снимљеном за Амазон Приме Видео, који се често помиње као један од њених најхрабријих пројеката до сада.
Филм је дјелимично инспирисан Хичкоковим класиком Прозор у двориште (Rear Window), и прати млади пар који се тек уселио у нови стан. Ликове тумаче Сидни Свини и Џастис Смит, а њихова свакодневица убрзо прераста у опсесију – почињу да посматрају своје комшије, који се не труде превише да сакрију свој интимни живот.
Оно што у почетку дјелује као „безазлена“ радозналост, брзо прераста у опасан воајеризам, а границе између посматрача и посматраних почињу да се бришу. Животи оба пара се временом испреплићу, а прича завршава у правцу који многе гледаоце оставља затеченим.
У филму се 28-годишња глумица појављује у неколико експлицитнијих сцена, укључујући кадрове у топлесу и једну отворенију еротску сцену, због чега је филм брзо стекао репутацију наслова који се „не плаши да иде до краја“.
Иако филм није бриљирао код критике, с временом је пронашао своју публику.
Филм је недавно опет постао тема на друштвеним мрежама, након што је један популаран филмски профил на платформи X објавио да је „преокрет у радњи био чиста десетка“.
У коментарима су се низале реакције гледалаца који филм описују као наслов који почиње као еротска „мамац“, а затим се претвара у трилер који у завршници озбиљно „удара на живце“.
Иако Воајери нису постали велики блокбастер, Свини је очигледно наставила да јача управо у том жанру – тренутно глуми у филму Собарица уз Аманду Сајфред који је након премијере постао велики биоскопски хит и наводно зарадио више од 200 милиона долара глобално.
Већ се припрема и наставак под називом Тајна собарице, заснован на другој књизи из серијала Фриде Мекфаден. Потврђено је да се враћају Сидни Свини и Микеле Мороне, док повратак Сајфрид за сада није званично потврђен.
Критичари су филм описали као повратак старој школи трилера, налик на напете хитове из 80-их и 90-их.
