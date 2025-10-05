Logo

Једна од најпожељнијих глумица има момка?

05.10.2025

15:37

Једна од најпожељнијих глумица има момка?
Фото: Tanjug/Arlyn McAdorey /The Canadian Press

Глумица Сидни Свини и познати менаџер Скутер Браун наводно су се још више зближили, а њихова романса постаје све озбиљнија. Свини је недавно прославила 28. рођендан, на којем су се појавиле бројне звијезде - Џеф Безос, Лорен Санчез, Глен Павел, Ештон Кутчер… На прославу је стигао и Браун, који јој се, према изворима, веома допада, а извори су додали да никада нису чули да је Браун толико био заљубљен у некога.

Иако се нису понашали као пар током забаве, с обзиром на то да глумица веома чува свој приватни живот, њихова романса већ је примијећена у неколико наврата. Сидни Свини и Скутер су се упознали на вјенчању Џефа Безоса и Лорен Санчез у Венецији у јуну, а он је у почетку бринуо што је она 16 година млађа од њега. Међутим, наводно није могао да одоли њеним чарима, а након што је глумица направила први корак, Скутер је постао "опсједнут" њоме.

Пар је заједно провео време у Венецији, затим и током Празника рада, а Скутер је наводно упознао и глумичине родитеље. Заједно су виђени и на неколико романтичних излазака у Лос Анђелесу.

"То није лежерна веза. Игра је почела, иду пуном паром. Заједно су", рекао је извор за Пејџ сикс

Глумица је романсу са Скутером започела након што је прекинула вјеридбу са Џонатаном Давином, с којим је била седам година. Извори блиски пару тврде да је веза са Џонатаном била "невјероватно токсична". У међувремену, гласине су је повезивале и са глумцем Гленом Павелом, али су они касније демантовали било какву везу.

Скутер Браун је седам година био у браку са Јел Коен, са којом има троје дјеце. Развод су финализирали 2022. године, а он је истицао да су остали у добрим односима.

sidni svini

Сцена

Сидни Свини поново доминира црвеним тепихом

"Чак се ни не називамо бившима. Она је моја партнерка. Мајка моје дјеце", рекао је у једном подкасту. Иако је његов брак дјеловао складно, извори тврде да њихов однос није био здрав.

Извори наводе да Свини привлачи Брауна јер има стабилну и успјешну каријеру.

"Нема ништа што би могао добити од ње. Не треба му новац, не требају му послови, не требају му везе", рекао је извор, додајући да, иако се чинило да су необичан пар, заправо имају смисла заједно. "Помало је насумично, то сигурно. Али понекад такви спојеви успију", закључио је извор, преноси Јутарњи лист.

(Телеграф)

