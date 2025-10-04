Logo

Двоструки ''дејт'' из снова: Сабаленка и Ђоковић запалили Инстаграм новом објавом

04.10.2025

12:22

Двоструки ''дејт'' из снова: Сабаленка и Ђоковић запалили Инстаграм новом објавом
Фото: Instagram/@arynasabalenka/screenshot

Бјелорускиња Арина Сабаленка је тренутно најбоља и убједљиво најпопуларнија тенисерка на свијету, а њена најновија објава ''запалила је Инстаграм''.

Сабаленка се често појављивала у јавности са Новаком Ђоковићем, најбољим тенисером у историји, а њих двоје имају посебан однос, који је недавно био предмет разних коментара на друштвеним мрежама.

Сада је Сабаленка објавила фотографију на Инстаграму на којој је са својим дечком Георгиосом Франгулисом, а Ђоковић са супругом Јеленом. Њих четворо су очигледно провели пријатно вече заједно, а објава на Инстаграму је сакупила преко 300.000 лајкова за један дан.

''Двоструки састанак из снова“, написала је Сабаленка у опису фотографије.

дјоковиц сабаленка

Тенис

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Објава је изазвала и многе духовите коментаре навијача са Балкана.

''Сједимо за истим столом, ти ћутиш, ја ћутим“, „Сједи нас четворо, мало је незгодно“, неки су од коментара, а први је истакнут као најпопуларнији на овој објави са скоро 500 лајкова, преноси Кликс.

Jelena Đoković

Новак Ђоковић

Арина Сабаленка

