Двоструки ''дејт'' из снова: Сабаленка и Ђоковић запалили Инстаграм новом објавом

04.10.2025
12:22
Коментари:0
Бјелорускиња Арина Сабаленка је тренутно најбоља и убједљиво најпопуларнија тенисерка на свијету, а њена најновија објава ''запалила је Инстаграм''.
Сабаленка се често појављивала у јавности са Новаком Ђоковићем, најбољим тенисером у историји, а њих двоје имају посебан однос, који је недавно био предмет разних коментара на друштвеним мрежама.
Сада је Сабаленка објавила фотографију на Инстаграму на којој је са својим дечком Георгиосом Франгулисом, а Ђоковић са супругом Јеленом. Њих четворо су очигледно провели пријатно вече заједно, а објава на Инстаграму је сакупила преко 300.000 лајкова за један дан.
''Двоструки састанак из снова“, написала је Сабаленка у опису фотографије.
Тенис
Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу
Објава је изазвала и многе духовите коментаре навијача са Балкана.
''Сједимо за истим столом, ти ћутиш, ја ћутим“, „Сједи нас четворо, мало је незгодно“, неки су од коментара, а први је истакнут као најпопуларнији на овој објави са скоро 500 лајкова, преноси Кликс.
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
4 ч0
Тенис
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч1
Сцена
17 ч1
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму