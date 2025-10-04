Шта чека Дидија након пресуде: Затвор, апелација и неизвјесна будућност

Извор:
Некадашњи музички могул Шон Диди Комбс, осуђен је на 50 мјесеци затвора због федералних оптужби које укључују превођење жена преко државних граница ради проституције.
Судија Арун Субраманијан изрекао је пресуду у њујоршком суду, наводећи да се ради о "озбиљним злочинима са разорним посљедицама".
Комбса су оптужбе стигле након вишемјесечне истраге, а у центру случаја биле су двије жене — његова бивша дјевојка Касандра Вентура (позната као Кеси) и још једна жена која је свједочила под псеудонимом "Џејн". Диди је ослобођен оптужби за трговину људима и рекетирање, а проглашен је кривим по двије тачке оптужнице за превоз особа ради бављења проституцијом.
Комбс је више од годину дана провео у притворском центру у Бруклину, гдје му је кауција више пута била одбијена. Његов боравак у том затвору описиван је као тежак, а услови су често критиковани због нехуманости. Током суђења, које је трајало осам недјеља, није износио одбрану. Тек током изрицања пресуде, први пут се обратио суду, говорећи о кајању и посљедицама које су његове акције оставиле на жртве, породицу и његову каријеру.
"Једна од најтежих ствари које сам морао да поднесем била је тишина — нисам могао да изразим колико ми је жао због онога што сам учинио", рекао је Комбс, обраћајући се суду док су му дјеца, од којих су нека била у сузама, слушала говор.
Током 12-минутног обраћања, рекао је да је изгубио слободу, репутацију, породични живот, па чак и самопоштовање. Изразио је жаљење према жртвама и признао да је изневјерио заједницу којој је желио да служи.
Судија Субраманијан је, и поред признања Комса, био јасан:
"Добра дјела не могу да избришу озбиљност овог случаја." Навео је да је "валута" Комбса била контрола, коју је користио као оружје против жена, додајући да је "доказ био огроман".
Тужитељка Кристи Славик је рекла да се овај случај тиче "одговорности и правде". Истакла је да су жртве доживјеле године манипулације и злоупотребе, и да је једна од њих, која је планирала да говори на рочишту, одустала због начина на који је одбрана оспоравала њен кредибилитет — што је Славик описала као "застрашивање".
У покушају да ублажи казну, Комбсов тим одбране је током рочишта приказао видео монтажу његових породичних тренутака, хуманитарног рада, говора и награда. На саслушању су говорили свештеник, представници центара за рехабилитацију, па чак и дјеца Комса, који су поручили: "Он је и даље наш тата."
Ипак, суд је одлучио да не подлијеже емоционалним апелима.
"Ово нису злочини који се могу објаснити рокенрол животом", рекао је судија. "У питању су насиље, принуда и озбиљна злоупотреба моћи", рекао је, пишу страни медији.
По изрицању пресуде, Комбс ће бити пребачен из притвора у Бруклину у федерални затвор, чија локација још није потврђена. Биро за затворе ће приликом одлучивања узети у обзир ниво безбједности, здравствене потребе и његов статус познате личности.
Због укидања условне слободе за федералне злочине након 1987. године, Комбс неће имати право на класичан условни отпуст. Најранији датум могућег пуштања из затвора је крај 2028. или почетак 2029. године, уз могуће укључивање у алтернативне програме раног ослобађања.
На питање да ли долази у обзир да га предсједник САД помилује, предсједник Доналд Трамп кратко је одговорио да не разматра такву могућност.
Судија Субраманијан је на крају поручио Комсу да, кад изађе из затвора, искористи свој утицај за добробит оних које је раније повриједио:
"Моћ коју си користио да наносиш штету, можеш да искористиш да помажеш."
