Logo

Меган Маркл се враћа на мале екране: Наводно јој у свему помажу Кардашијанке

03.10.2025

18:36

Коментари:

0
Меган Маркл се враћа на мале екране: Наводно јој у свему помажу Кардашијанке

Војвоткиња од Сасекса Меган Маркл озбиљно разматра о повратку у Холивуд, а у тој мисији наводно јој помаже мајка славних Кардашијанки, Крис Џенер.

Према наводима неколико страних медија, Џенер би требало да постане сарадница Меган Маркл у њеном покушају да поновно изгради каријеру пред камерама.

У замјену, очекује се да би Меган могла учествовати у разним пројектима који укључују промоцију брендова њених кћерки те потенцијално и појављивање у њиховој ријалити емисији.

Неки извори спомињу и могућност да се Меган појави као гошћа у подкасту “Khloe in Wonder Land'', који води Клои Кардашијан. Тамо би, наводно, требало да подијели анегдоте па чак и трачеве о британској краљевској породици што би без сумње изазвало велику медијску пажњу.

Меган Маркл

Свијет

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

Подсјећамо, Меган Маркл је глумачку каријеру напустила након удаје за принца Хари и пресељења у Лондон. Након повратка у САД, фокусирала се на породицу и мање пројекте, избјегавајући велику јавну сцену. Иначе, најупечатљивију улогу остварила је у серији “Suits”.

принц Вилијам

Сцена

Сукоб Кејт и Меган не престаје: Да ли браћа због жена не причају?

Међутим, како њихова дјеца расту, чини се да Меган поновно проналази простор за личне и професионалне амбиције. У Холивуду, гдје су преобразбе честе, удруживање с особом попут Крис Џенер могло би јој отворити врата ка новим приликама, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Megan Markl

Kloi Kardašijan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

Тенис

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

1 ч

0
"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

Тенис

"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

1 ч

0
Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

Хроника

Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

2 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Занимљивости

Шта значи кад падне снијег у октобру? Наши преци су вјеровали у ова предсказања

2 ч

0

Више из рубрике

Рита Ора у изазовној модној комбинацији мамила уздахе: Уска бијела хаљина нагласила њен деколте

Сцена

Рита Ора у изазовној модној комбинацији мамила уздахе: Уска бијела хаљина нагласила њен деколте

2 ч

0
Жири у Звездама Гранда у клинчу: Сукобила се Кеба и Ђорђе Давид

Сцена

Жири у Звездама Гранда у клинчу: Сукобила се Кеба и Ђорђе Давид

2 ч

0
Врело издање Јоване Пајић, падају вилице: Показала "плочице", а брус не носи!

Сцена

Врело издање Јоване Пајић, падају вилице: Показала "плочице", а брус не носи!

3 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Лазић поново за воланом: Објавом из аута изазвао осуде пратилаца

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

20

14

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

20

11

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

20

06

Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

20

01

Четири загребачке улице назване по усташама, биће преименоване

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner