Меган Маркл се враћа на мале екране: Наводно јој у свему помажу Кардашијанке

03.10.2025
18:36
Коментари:0
Војвоткиња од Сасекса Меган Маркл озбиљно разматра о повратку у Холивуд, а у тој мисији наводно јој помаже мајка славних Кардашијанки, Крис Џенер.
Према наводима неколико страних медија, Џенер би требало да постане сарадница Меган Маркл у њеном покушају да поновно изгради каријеру пред камерама.
У замјену, очекује се да би Меган могла учествовати у разним пројектима који укључују промоцију брендова њених кћерки те потенцијално и појављивање у њиховој ријалити емисији.
Неки извори спомињу и могућност да се Меган појави као гошћа у подкасту “Khloe in Wonder Land'', који води Клои Кардашијан. Тамо би, наводно, требало да подијели анегдоте па чак и трачеве о британској краљевској породици што би без сумње изазвало велику медијску пажњу.
Подсјећамо, Меган Маркл је глумачку каријеру напустила након удаје за принца Хари и пресељења у Лондон. Након повратка у САД, фокусирала се на породицу и мање пројекте, избјегавајући велику јавну сцену. Иначе, најупечатљивију улогу остварила је у серији “Suits”.
Међутим, како њихова дјеца расту, чини се да Меган поновно проналази простор за личне и професионалне амбиције. У Холивуду, гдје су преобразбе честе, удруживање с особом попут Крис Џенер могло би јој отворити врата ка новим приликама, преноси Кликс.
