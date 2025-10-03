Logo

"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

Агенције

03.10.2025

18:25

"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери
Фото: Tanjug / AP

Рафаел Надал и даље ниже признања и награде и послије више од двије деценије невјероватне каријере.

Најновије му стиже из Шпаније – легендарни тенисер проглашен је почасним доктором Универзитета у Саламанки, једне од најстаријих и најугледнијих високошколских установа у земљи.

Надал се огласио и на друштвеним мрежама, гдје је захвалио на овом великом признању.

- Понос, захвалност и срећа. Велика је част бити први спортиста који је проглашен за доктора honoris causa овог универзитета, који је оставио тако дубок траг у култури, друштву и мишљењу Шпаније. Хвала Универзитету у Саламанки и цијелом граду на указаној љубави и подршци. Овај дан ће ме заувијек пратити и подстицати да наставим да будем вјеран вриједностима које ме је спорт научио. Хвала вам од срца!

Rafael Nadal

tenis

