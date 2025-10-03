"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

Извор:
03.10.2025
Рафаел Надал и даље ниже признања и награде и послије више од двије деценије невјероватне каријере.
Најновије му стиже из Шпаније – легендарни тенисер проглашен је почасним доктором Универзитета у Саламанки, једне од најстаријих и најугледнијих високошколских установа у земљи.
Надал се огласио и на друштвеним мрежама, гдје је захвалио на овом великом признању.
- Понос, захвалност и срећа. Велика је част бити први спортиста који је проглашен за доктора honoris causa овог универзитета, који је оставио тако дубок траг у култури, друштву и мишљењу Шпаније. Хвала Универзитету у Саламанки и цијелом граду на указаној љубави и подршци. Овај дан ће ме заувијек пратити и подстицати да наставим да будем вјеран вриједностима које ме је спорт научио. Хвала вам од срца!
𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼, 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 3, 2025
Es un inmenso honor haber sido el primer deportista investido como Doctor Honoris Causa por esta universidad que ha dejado una huella tan profunda en la cultura, la en la sociedad y en el pensamiento de España.
Gracias a… pic.twitter.com/1UEdhfNPVR
