Карлеуша реаговала због бунди у којима су се појавиле Прија, Теа и Марија Микић: "Ово је скуп жена без..."

Извор:

Телеграф

25.12.2025

17:43

Карлеуша реаговала због бунди у којима су се појавиле Прија, Теа и Марија Микић: "Ово је скуп жена без..."
Фото: Youtube

Јелена Карлеуша изразила је негодовање након што је на друштвеним мрежама видјела фотографије и снимке својих колегиница које носе право крзно.

Познате пјевачице Александра Пријовић, Теа Таировић и Марија Микић дошле су на концерт Емине Јаховић у бундама од природног крзна, а Карлеуша не крије да је велики противник тога, због чега је морала да се огласи.

"Само ружне жене носе право крзно! Лијепе и племенити жене носе вјештачко крзно јер имају милости према животињама и воле животиње.

Пењароја

Кошарка

Ђоан Пењароја зна зашто Партизан губи: Џабари Паркер није највећи проблем

Само ружне жене, споља и изнутра, мисле да ће окачити мртву животињу на себе и окитити се на њеним крзном, учинити да некоме буду лијепе. Заправо, биће још ружније. Милост према животињама је одраз племенитости, здравог разума и људскости. На овој слици је скуп ружних и глупих жена, без мозга и срца", написала је Јелена Карлеуша.

(телеграф)

