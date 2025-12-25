Ђоан Пењароја зна зашто Партизан губи: Џабари Паркер није највећи проблем

Извор:
Партизан је у кризи и то је јасно, други најубједљивији пораз у историји клуба догодио се од Жалгириса у Каунасу (109:68) и јасно је да су аларми одавно упаљени. Дошао је Ђоан Пењароја да покуша да "угаси пожар" и да проба да "пробуди" екипу.
Један од играча који је на мети највећих критика је Џабари Паркер који у Литванији није хтио ни да скочи за лопту. Међутим, шпански стручњак сматра да он није једини разлог за поразе српског тима.
"Џабари Паркер? Сви хоће да причају о Џабарију. Он је посебан играч. Имам искуство у раду са њим од прошле године. Овдје сам три дана и за мене су сви играчи исти. Истина је да игра доста лошије него у Барселони, али није једини. Мислим да и неки други могу боље да играју. За мене су сви играчи важни и потребно ми је да сваки од њих индивидуално подигне ниво игре. Ја ћу као тренер да доносим одлуке тако што ћу да мислим на екипу, не на играче", поручио је Ђоан Пењароја на првој званичној конференцији за медије.
Његова порука је прилично јасна, види разлоге због којих екипа губи, види да игра у дефанзиви није ни близу онакве какве би требало да буде да би се биљежили много бољи резултати. Није причао директно о играчима, мада сви могу да виде и пад у игри кошаркаша као што су рецимо Стерлинг Браун и Тајрик Џоунс.
"Шта је мој план? Морамо да 'очистимо главе'. Схватам да атмосфера није позитивна. Желим да се изборим за то да створимо тим. Имамо талентоване играче. Морамо да играмо заједно и да склонимо све негативне ствари и да буду позитивне. Желим да убрзам игру Партизана и да играм више. Не солидну, већ агресивнију одбрану. Видјели сте то у посљедњим утакмицама, играчи су изгледали у неким моментима као да су лошији него што заиста јесу."
Партизан је и прошле сезоне имао лош старт Евролиге, али је игра била много боља. Ове сезоне ништа не функционише, како сама игра, тако ни резултати. Јасно је и њему да мора то да буде много боље и да навијачи неће да трпе незалагање.
"Свјестан сам да су навијачи љути и незадовољни због тренутног стања. Не желим да размишљамо о прошлости, већ да гледамо напред и да поправимо слику, мора да буде много боља него што је била у претходним мечевима. Екипа може да побеђује или губи, али и када губи мора да постоји пожртвовање, труд, рад, жеља, енергија, карактер. Екипа мора да се бори. Када изађу из дворане, навијачи морају да знају да је екипа дала све, морамо то да унапредимо", јасан је Пењароја.
Први испит за Пењароју и Партизан јесте меч против Макабија који се игра у петак у Арени (18 часова). Израелски тим који долази у одличном расположењу у Београд.
"Играмо против Макабија и чека нас веома тежак меч. Они долазе послије серије од четири узастопне побједе. Свјестан сам и да је наша ситуација компликована и да атмосфера тренутно није најбоља", поручио је Пењароја.
Може ли да Пењароја да "окрене" сезону Партизана и да поправи тренутни скор, пошто је екипа тренутно 15. у Евролиги са скором 6-11? Вријеме ће дати одговор...
