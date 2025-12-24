Logo
''Монтинг'' одбранио пехар на Бориковом турниру

24.12.2025

Финале Бориковог турнира
Екипа ''Монтинга'' из Теслића одбранила је пехар на Бориковом турниру у малом фудбалу. У финалу одиграном у бањалучком храму спорта савладали су Пенда Бистрицу након бољег извођења пенала.

Након регуларних 40 минута резултат је био неријешен - 3:3, да би у пенал серији Владимир Џомбић промашио један од пенала за екипу Пенде, док је на другој страни Монтинг био сигуран и на крају дошао до новог пехара.

Tomas Šelbi

Култура

На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Матеус Исаиас проглашен је за најбољег играча турнира, док је на другој страни најбољи голман Дарко Милановић.

Побједничкој екипи припао је чек од 25.000 КМ. Ове године на турниру је учествовао рекордан број екипа. Укупно се играло у девет старосних категорија, а данас је био велики финални дан који је испратио велики број навијача у дворани Борик.

