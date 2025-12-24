Logo
Враћа се Алекса Аврамовић: Играће против Звезде и Партизана

Враћа се Алекса Аврамовић: Играће против Звезде и Партизана

Алекса Аврамовић ускоро се враћа на терен послије незгодне повреде.

Српски репрезентативац Алекса Аврамовић баш нема среће ове сезоне. Након што је пропустио почетак сезоне због повреде коју је вукао још са Еуробаскета, недавно је доживио прелом ребра и морао је на нову принудну паузу. Сада су стигле прве процјене када би борбени плеј могао да се врати на терен.

алекса аврамовић

Кошарка

Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

Кошаркаш Дубаија је у процесу опоравка и могао би поново да заигра кошарку почетком јануара, тачније другог дана нове године када ће његов тим одмјерити снаге са Реал Мадридом, преноси "Меридиан спорт". Са њим ради кондициони тренер Младен Михајловић који је био ди стручног штаба "орлова" у сребрној ери Александра Ђорђевића.

Дубаи је тренутно 12. на табели Евролиге и нема сумње да ће Аврамовићев повратак много значити екипи Јурице Големца у наставку сезоне. Аврамовић у текућој сезони просјечно биљежи 11,5 поена и три асистенције по утакмици, а у Евролиги их је одиграо само пет.

Све су прилике да ће се Алекса вратити за утакмице Црвеном звездом 30. јануара, док ће Дубаи снаге са Партизаном одмјерити 9. фебруара, преноси Мондо.

