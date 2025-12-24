Враћа се Алекса Аврамовић: Играће против Звезде и Партизана

Извор:
Мондо.ба
24.12.2025
16:45
Коментари:0
Алекса Аврамовић ускоро се враћа на терен послије незгодне повреде.
Српски репрезентативац Алекса Аврамовић баш нема среће ове сезоне. Након што је пропустио почетак сезоне због повреде коју је вукао још са Еуробаскета, недавно је доживио прелом ребра и морао је на нову принудну паузу. Сада су стигле прве процјене када би борбени плеј могао да се врати на терен.
Кошарка
Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи
Кошаркаш Дубаија је у процесу опоравка и могао би поново да заигра кошарку почетком јануара, тачније другог дана нове године када ће његов тим одмјерити снаге са Реал Мадридом, преноси "Меридиан спорт". Са њим ради кондициони тренер Младен Михајловић који је био ди стручног штаба "орлова" у сребрној ери Александра Ђорђевића.
Дубаи је тренутно 12. на табели Евролиге и нема сумње да ће Аврамовићев повратак много значити екипи Јурице Големца у наставку сезоне. Аврамовић у текућој сезони просјечно биљежи 11,5 поена и три асистенције по утакмици, а у Евролиги их је одиграо само пет.
Све су прилике да ће се Алекса вратити за утакмице Црвеном звездом 30. јануара, док ће Дубаи снаге са Партизаном одмјерити 9. фебруара, преноси Мондо.
Кошарка
1 седм0
Кошарка
2 седм0
Кошарка
2 мј0
Кошарка
2 мј0
Кошарка
8 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
20 ч0
Кошарка
21 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму
15:50
Крваво цвијеће С02 ЕП 252 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
инфотејмент
17:10
Центар дана
инфотејмент
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести
19:40
Маркетинг
маркетинг