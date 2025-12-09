Алекса Аврамовић за АТВ: Алимпијевић сјајно започео пут у репрезентацији

Извор:
Српски кошаркашки репрезентативац Алекса Аврамовић од ове сезоне носи дрес новог евролигаша Дубаија. Почетак у новом клубу био је болан, Аврамовић је доживио повреду на бизаран начин, приликом третмана код клупског физиотерапеута, али по повратку на терен одмах је показао о каквом појачању је ријеч.
За АТВ каже да је Дубаи нешто најближе НБА лиги.
- Све нам је олакшано, увијек летимо чартером. Имамо све услове, највише је личи на НБА. Размазили су нас у клубу. На нама је да заједно градимо клуб и да га у наредних година подигнемо на највиши такмичарски ниво - рекао је Аврамовић.
Чачанин је поздравио долазак Душана Алимпијевића на позицију селектора Србије.
- Честитам му на побједама. Имамо фантастичну комуникацију. Знамо се од раније, имамо супер однос. Нисам могао да играм у квалификацијама, имао сам повреду. Свака му част, побиједили су у дворани Скендера против БиХ, није мала ствар - истакао је Аврамовић.
Разговор са беком Дубаија погледајте у АТВ вијестима.
