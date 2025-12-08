Logo
Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

Извор:

Б92

08.12.2025

22:44

Коментари:

0
Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Богдан Богдановић, капитен репрезентације Србије и једна од највећих фигура домаће кошарке, први пут се огласио о дешавањима у Партизану.

Звијезда ЛА Клиперса осврнула се на тему која је и даље у центру пажње – одлазак Жељка Обрадовића из Партизана.

Богдановић није скривао колико га је вијест погодила.

"Било је велико изненађење за мене. Али, Жељко је искусан човјек и вјерујем у његову одлуку, да је направио најбољу одлуку у датом тренутку – не само за себе, него и за тим. Он је много емотивно повезан за Партизан. Веома сам тужан што је донио ту одлуку, али је он веома искусан и сигурно зна зашто је то урадио. Тужан сам што га више нећу видјети крај клупе како завршава сезону. Али, то је што је", рекао је Богдановић.

Габриел Хенри

Сцена

Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

Говорећи о томе како тим реагује када оде тренер таквог формата, додао је:

"Кад тренер донесе ту одлуку, увијек постоји реакција, тако да ћемо видјети… Поготово када неко као Жељко оде. Он као тренер преузима много кривице и притиска на себе. Сада је притисак на играчима – више нема Жељка. Из мог искуства таква ситуација може да донесе добро. Надам се да ће бити добро за Партизан".

Богдановић је описао и колика је Обрадовићева повезаност са клубом.

"Партизан је његова прва љубав. Чак и када смо били у Фенеру, увијек смо причали о Партизану. Он воли игру и када год прича са играчима, увијек жели да види и њихову љубав према кошарци. То га чини успјешним", закључио је Богдановић за Евролигу.

(б92)

Small banner