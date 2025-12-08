Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

Извор:
Богдан Богдановић, капитен репрезентације Србије и једна од највећих фигура домаће кошарке, први пут се огласио о дешавањима у Партизану.
Звијезда ЛА Клиперса осврнула се на тему која је и даље у центру пажње – одлазак Жељка Обрадовића из Партизана.
Богдановић није скривао колико га је вијест погодила.
"Било је велико изненађење за мене. Али, Жељко је искусан човјек и вјерујем у његову одлуку, да је направио најбољу одлуку у датом тренутку – не само за себе, него и за тим. Он је много емотивно повезан за Партизан. Веома сам тужан што је донио ту одлуку, али је он веома искусан и сигурно зна зашто је то урадио. Тужан сам што га више нећу видјети крај клупе како завршава сезону. Али, то је што је", рекао је Богдановић.
Говорећи о томе како тим реагује када оде тренер таквог формата, додао је:
"Кад тренер донесе ту одлуку, увијек постоји реакција, тако да ћемо видјети… Поготово када неко као Жељко оде. Он као тренер преузима много кривице и притиска на себе. Сада је притисак на играчима – више нема Жељка. Из мог искуства таква ситуација може да донесе добро. Надам се да ће бити добро за Партизан".
Богдановић је описао и колика је Обрадовићева повезаност са клубом.
"Партизан је његова прва љубав. Чак и када смо били у Фенеру, увијек смо причали о Партизану. Он воли игру и када год прича са играчима, увијек жели да види и њихову љубав према кошарци. То га чини успјешним", закључио је Богдановић за Евролигу.
