Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву

08.12.2025
19:49
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде славили су против Босне са 86:77 у оквиру 9. кола АБА лиге.
Звезда је у сарајевској Зетри кренула радикално и врло брзо стигла до предности од 10:0. Тек у четвртом минуту разиграли су се и кошаркаши Босне који смањују разлику, али београдски клуб поново хвата ритам и у једном тренутку долази до предности од 12 поена.
Након овог пораза Босна је на петој позицији Групе Б АБА лиге, док је Звезда на трећој позицији.
