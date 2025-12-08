Logo
Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву

08.12.2025

19:49

Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву
Кошаркаши Црвене звезде славили су против Босне са 86:77 у оквиру 9. кола АБА лиге.

Звезда је у сарајевској Зетри кренула радикално и врло брзо стигла до предности од 10:0. Тек у четвртом минуту разиграли су се и кошаркаши Босне који смањују разлику, али београдски клуб поново хвата ритам и у једном тренутку долази до предности од 12 поена.

Након овог пораза Босна је на петој позицији Групе Б АБА лиге, док је Звезда на трећој позицији.

КК Црвена звезда

KK Bosna

ABA liga

Košarka

