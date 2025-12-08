Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

08.12.2025
19:38
Најновији филм Џорџа Клунија "Џеј Кели" је стигао на Нетфликс, а са њим и прве реакције критичара, с обзиром на то да се ради о једном од највећих овогодишњих хитова овог стриминг сервиса.
Редитељ Ноа Баумбах овим филмом жели да прикаже како слава изгледа иза кулиса, као и све оно доноси живот "велике звијезде".
У средишту приче налази се познати глумац Џеј Кели (Клуни) који, подстакнут кризом и личним губицима, одлучује да крене на путовање Европом. Он признаје: "Сва моја сјећања су филмови", али схвата да је вријеме да створи нова - она изван сета и рефлектора.
На путовању га прате његов дугогодишњи менаџер Рон (Адам Сандлер) и публицисткиња Лиз (Лора Дерн), док Кели истовремено покушава да обнови нарушени однос са кћеркама, које глуме Грејс Едвардс и Рајли Кио.
Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни
Публика и критичари кажу да је Клунијев наступ врло увјерљив и да добро приказује Келијеву рањивију и емотивнију страну. Ипак, многи сматрају да лик понекад дјелује удаљено, па је тешко потпуно се повезати са њим. Споредни лик његовог менаџера често изгледа природније и топлије.
Наводе и да је филм визуелно врло лијеп - камера хвата атмосферу, а режија балансира између драме и лагане сатире.
Ипак, највећа замјерка је то што филм не иде довољно дубоко у мрачнију страну славе. Кад би требало да буде храбрији и оштрији, често остаје благ и суздржан, истичу критичари, наводи "24Седам".
