Logo
Large banner

Сека Алексић брани Георгиева: ''Потпуно безвезе да се о томе сада полемише''

Извор:

Телеграф

08.12.2025

18:23

Коментари:

0
Сека Алексић брани Георгиева: ''Потпуно безвезе да се о томе сада полемише''

Концерт пјевача Влада Георгиева у београдској Арени, одржан у суботу, 6. децембра, био је прави спектакл, али је стартовао сат времена касније, што је изазвало бурне коментаре на друштвеним мрежама.

Публику је током чекања забављао дугогодишњи пријатељ и гост на његовим концертима, Игор Лазић Ниггор.

Иако је атмосфера била фантастична, дио публике је критички коментарисао кашњење и лошу организацију.

Сека и Реља

Сцена

Реља Поповић подигао Секу Алексић

Управо тада се огласила Сека Алексић на платформи “X” и објаснила:

''Сваки концерт касни 30-60 минута. Није Владо Георгиев једини. Потпуно безвезе да се о томе сада полемише. Нико не сједи и не чека јер га баш брига, постоје разлози зашто касне концерти. Пола тога не видите и не знате. Први и основни је да се чека да сви људи уђу и смјесте се, и тако милион неких битних фактора за један концерт. Ако је ово једина замјерка коју имате, онда је одлично'', истакла је.

Владо Георгиев је подијелио Секину објаву уз коментар:

''Ево, колегиница фино објаснила, хвала Секо'', истакао је.

seka aleksić

Сцена

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

Подсјетимо, концерт је требало да почне у 21х, али је стартовао касније јер су хиљаде посетилаца улазиле и смјестиле се тек око 22х, што је био главни разлог кашњења, преноси Телеграф.

''Овако је заиста било и шта сад. Људи дођу у хиљадама у 9 и очекују да сви могу проћи кроз капије и бити одмах на свом мјесту, ми смо били сви спремни у бекстејџу у 20.50х, али људи су улазили до 22х (неких 200 и до 22.10). Не гријешите душу, вама неће бити добро'', огласио се Георгиев.

Подијели:

Тагови:

Сека Алексић

Vlado Georgiev

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Владо Георгиев објавио потресну поруку након губитка мајке

Сцена

Владо Георгиев објавио потресну поруку након губитка мајке

5 мј

0
Хит снимак: Владо Георгиев веспом 'улетио' у студио АТВ-а

Сцена

Хит снимак: Владо Георгиев веспом 'улетио' у студио АТВ-а

6 мј

0
Георгиев: Није тачно да је Бугарска заинтересована за улазак у ''тројни савез'' из Тиране

Свијет

Георгиев: Није тачно да је Бугарска заинтересована за улазак у ''тројни савез'' из Тиране

7 мј

0
Владо Георгиев већ 10 дана гладује: ''Даље или стајем на 240 сати''

Сцена

Владо Георгиев већ 10 дана гладује: ''Даље или стајем на 240 сати''

8 мј

0

Више из рубрике

Кејт Винслет: Застрашујуће је шта људи раде свом тијелу

Сцена

Кејт Винслет: Застрашујуће је шта људи раде свом тијелу

4 ч

0
Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Сцена

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

6 ч

0
Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

Сцена

Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

8 ч

0
Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

Сцена

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

40

Вјештачка интелигенција вратила легенду у младост: Знате ли о коме је ријеч?

19

38

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

19

28

Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

19

26

Настављене консултације о буџету

19

22

Крњић спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner