Сека Алексић брани Георгиева: ''Потпуно безвезе да се о томе сада полемише''

Извор:
Телеграф
08.12.2025
18:23
Концерт пјевача Влада Георгиева у београдској Арени, одржан у суботу, 6. децембра, био је прави спектакл, али је стартовао сат времена касније, што је изазвало бурне коментаре на друштвеним мрежама.
Публику је током чекања забављао дугогодишњи пријатељ и гост на његовим концертима, Игор Лазић Ниггор.
Иако је атмосфера била фантастична, дио публике је критички коментарисао кашњење и лошу организацију.
Управо тада се огласила Сека Алексић на платформи “X” и објаснила:
''Сваки концерт касни 30-60 минута. Није Владо Георгиев једини. Потпуно безвезе да се о томе сада полемише. Нико не сједи и не чека јер га баш брига, постоје разлози зашто касне концерти. Пола тога не видите и не знате. Први и основни је да се чека да сви људи уђу и смјесте се, и тако милион неких битних фактора за један концерт. Ако је ово једина замјерка коју имате, онда је одлично'', истакла је.
Владо Георгиев је подијелио Секину објаву уз коментар:
''Ево, колегиница фино објаснила, хвала Секо'', истакао је.
Подсјетимо, концерт је требало да почне у 21х, али је стартовао касније јер су хиљаде посетилаца улазиле и смјестиле се тек око 22х, што је био главни разлог кашњења, преноси Телеграф.
''Овако је заиста било и шта сад. Људи дођу у хиљадама у 9 и очекују да сви могу проћи кроз капије и бити одмах на свом мјесту, ми смо били сви спремни у бекстејџу у 20.50х, али људи су улазили до 22х (неких 200 и до 22.10). Не гријешите душу, вама неће бити добро'', огласио се Георгиев.
