Хоће ли резултати бити до Божића? Појединци у ЦИК-у би да све пребројавају, други би да завршавају

08.12.2025

18:52

Коментари:

2
Фото: АТВ
Фото: АТВ

Са данашње сједнице ЦИК-а без коначних резултата пријевремених избора у Српској. Умјесто тога, стигла је наредба о поновном контролном бројању гласачких листића са 51 бирачког мјеста. Рок за објаву резултата је 23. децембар, али у сложеним ситуацијама, као што је ова, крајњи рок ће бити на Божић, 7. јануара сљедеће године.

За ову одлуку нису били сви, док су други ишли толико далеко да су тражили поновно бројање са свих бирачких мјеста.

"Ја сам 5. децембра предложила да Главни центар за бројање изврши поновно бројање у свим изборним јединицама у свим бирачким мјестима имајући у виду резултате с контролног бројања на 23 бирачка мјеста", рекла је Вања Бјелица Прутина.

Сљедећи дан је предложила да када се већ не могу пребројати сва мјеста, да се преброје она бирачка мјеста гдје је донесен закључак да се спроведе поступак утврђивања неправилности у процесу гласања у изборним јединицама, али да се уврсте и друга бирачка мјеста на која се указује од стране другог политичког субјекта (опозиције).

"Од почетка тражим да се изврши бројање свега, па сам предложила да се изврши и бројање Бањалуке и Источног Сарајева".

Са Прутином се не слаже Владо Рогић. Он поручује да је све "отишло предалеко".

"Ја нећу подржати ову наредбу. Ово су врло једноставни избори. Ми већ улазимо у дане као да имамо четири нивоа за пребројавање. Највјероватније да нећемо моћи утврдити резултате ни у оном периоду када имамо опште изборе у БиХ. Превише смо имали контролног бројања, и превише смо отворили бирачких мјеста за контролно бројање. Изгледа да ћемо све пребројати у контролном бројању, а кад се узме број приговора и жалби за то нема оправдања. Нећу подржати", рекао је Рогић.

Ирена Хаџиабдић каже да је поразно да на овако једноставном нивоу и изборима су принуђени да врше оволики број провјера.

"На дан избора смо добили само пет приговора, провјером на терену број приговора је био мањи од 10. Провјером записника утврдили смо само на 13 бирачких мјеста примједбе унесене у записник. Ми смо наложили главном центру за бројање након што скенирају изводе из централног бирачког списка ради правилног утврђивања одазива, све спискове који су сумњиви једноставним прегледом, као да је неко потписивао за друге особе, да се они издвоје. Никакви други докази ЦИК-у о неправилностима нису достављени, осим истицања нелогичних резултата", рекла је Ирена Хаџиабдић.

За наредбу о поновном контролном бројању гласало је пет чланова ЦИК-а, док је један био против. Рок за објаву резултата је 23. децембар, а у случају сложенијих провјера крајњи рок је 7. јануар.

Коментари (2)
