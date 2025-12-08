Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

Извор:
АТВ
08.12.2025
17:56
Коментари:0
Хрватска европраламентарка Жељана Зовко коментарисала је увреде Зукана Хелеза, СПД-овог министра у Савјету министара.
Министар одбране Зукан Хелез назвао је Жељану Зовко и Макса Приморца "усташким копиладима", а за Зовко је додатно рекао да је "полуретардирана".
БиХ
Прањић тражи хитну реакцију међународних и надлежних тијела у БиХ због Хелеза
Зовко је напоменула како Хелез има високу функцију у СДП-у БиХ, али да се страначки предсједник Нермин Никшић није оградио од иступа свога потпредсједника. "Ово је незапамћен инцидент у којем министар одбране на нецивилизован начин вријеђа све Хрвате, а не само мене".
Регион
У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу
"Иза нецивилизованог рјечника, дијалога и пријетњи које се упућују, не само од господина Хелеза, иза њега стоји и читаво политичко Сарајево јер нисмо видјели никакве осуде ниједног бошњачког политичара. Тиме се шаље порука како се Хрвати не смију огласити", навела је.
БиХ
Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад
Регион
3 д4
БиХ
6 мј0
БиХ
6 мј0
БиХ
8 мј0
БиХ
33 мин1
БиХ
1 ч4
БиХ
2 ч7
БиХ
2 ч3
Најновије
Најчитаније
18
06
18
03
17
57
17
56
17
48
Тренутно на програму