Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

Извор:

АТВ

08.12.2025

17:56

Коментари:

0
Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

Хрватска европраламентарка Жељана Зовко коментарисала је увреде Зукана Хелеза, СПД-овог министра у Савјету министара.

Министар одбране Зукан Хелез назвао је Жељану Зовко и Макса Приморца "усташким копиладима", а за Зовко је додатно рекао да је "полуретардирана".

pranjic

БиХ

Прањић тражи хитну реакцију међународних и надлежних тијела у БиХ због Хелеза

Зовко је напоменула како Хелез има високу функцију у СДП-у БиХ, али да се страначки предсједник Нермин Никшић није оградио од иступа свога потпредсједника. "Ово је незапамћен инцидент у којем министар одбране на нецивилизован начин вријеђа све Хрвате, а не само мене".

zukan helez

Регион

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

"Иза нецивилизованог рјечника, дијалога и пријетњи које се упућују, не само од господина Хелеза, иза њега стоји и читаво политичко Сарајево јер нисмо вид‌јели никакве осуде ниједног бошњачког политичара. Тиме се шаље порука како се Хрвати не смију огласити", навела је.

зукан хелез zukan helez

БиХ

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Тагови:

Жељана Зовко

Зукан Хелез

uvrede

