ЦИК наредила поновно контролно бројање са 51 редовног бирачког мјеста

Извор:
СРНА
08.12.2025
15:23
Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ наредила је Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића са пријевремених предсједничких избора у Републици Српској са 51 редовног бирачког мјеста у Зворнику, Добоју, Лакташима, Лопарама и Угљевику.
Одлука о поновном контролном бројању гласачких листића донесена је на основу извјештаја контроле изборних резултата и примљених приговора, саопштено је из ЦИК-а.
Поновно бројање наложено је за 34 бирачка мјеста у Зворнику, осам у Добоју, седам у Лакташима и по једно у Лопарама и Угљевику.
"Истом наредбом Главном центру за бројање је наложено и отварање верификационе вреће 004М#К600 и израда спецификације неважећих гласачких листића без сигурносних елемената", наводи се у саопштењу.
Главни центар за бројање ће активности по овој наредби почети сутра у 10.00 часова, а могу им присуствовати посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање.
