Сједница Савјета министара

08.12.2025
Савјет министара требало би на данашњој сједници да разматра Приједлог одлуке о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, као привременог тијела, као и нацрте закона о Високом судском и тужилачком савјету и Суду БиХ.
Европска комисија званичним прихватањем Реформске агенде откључала је фонд вриједан 976,6 милиона евра за БиХ, али је повлачење новца условљено спровођењем реформи из агенде.
Два закона и именовање главног преговарача и даље су на чекању, због сталног настојања политичког Сарајева да се реформама процеси додатно централизују, а преговарач изабере по њиховој жељи.
Нови покушај је данас.
