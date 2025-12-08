Logo
Сједница Савјета министара

АТВ

08.12.2025

07:02

0
Савјет министара требало би на данашњој сједници да разматра Приједлог одлуке о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, као привременог тијела, као и нацрте закона о Високом судском и тужилачком савјету и Суду БиХ.

Европска комисија званичним прихватањем Реформске агенде откључала је фонд вриједан 976,6 милиона евра за БиХ, али је повлачење новца условљено спровођењем реформи из агенде.

savo minić

Република Српска

Минић наставља консултације за израду буџета

Два закона и именовање главног преговарача и даље су на чекању, због сталног настојања политичког Сарајева да се реформама процеси додатно централизују, а преговарач изабере по њиховој жељи.

Нови покушај је данас.

Савјет министара БиХ

