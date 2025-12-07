Посрнуло правосуђе се бави само собом умјесто предметима

Извор:
Случај замјеника главног тужиоца БиХ Џермина Пашића против којег је формиран кривични предмет само је један од знакова да је правосуђе БиХ потпуно труло и најбоље би било хитно укинути Тужилаштво и Суд БиХ јер не служе ничему, осим трошењу новца пореских обвезника, изјавио је Срни предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић.
Којић каже да је апсурд у случају Пашић тиме већи када се зна да је на челу Одсјека за организовани криминал и корупцију и истиче да чињеница да суспендовани предсједник Суда БиХ Ранко Дебевец још прима плату показује сву болест судског система БиХ.
"Криминал на све стране, а господа се играју нервима обичног народа", нагласио је Којић.
Он наводи да је овакво правосуђе главни кочничар и помагач свима који не желе да истина угледа свјетлост дана.
"Умјесто да коначно почну да раде на процесуирању монструма који су убијали српску нејач и криминалаца који харају БиХ, они се баве сами собом. Чини ми се све у договору, како би оправдали енормно висока примања за дугогодишњи нерад. Шта раде по питању Сакиба Махмуљина? Хоће ли неко одговарати због његовог бјекства? Зашто не убрзају процесе који се отежу у недоглед, док Србе експресно оптужују и пресуђују", пита Којић.
Којић је одговорне у правосуђу јавно упитао када ће српске породице које представља и оне широм Републике Српске и свијета дочекати правду.
Он је навео да породице српских жртава никада неће гледати благонаклоно на овакво правосуђе због заштите свих злочинаца који су убијали Србе током рата.
Коментаришући скандале који потресају правосуђе на нивоу БиХ, некадашњи предсједник Високог судског и тужилачког савјета /ВСТС/ Бранко Перић оцијенио је за Срну да је "Тужилаштво разорено изнутра разним политичким утицајима".
"Тужилац Пашић се у медијима доводи у везу са владајућим политикама. Главни тужилац очигледно није вршио контролу Пашићевог рада, због чега је Пашић преузео иницијативу да би скренуо пажњу на главног тужиоца Миланка Кајганића. Не искључујем могућност да Кајганић заврши као и његови претходници", рекао је Перић који је и некадашњи судија Суда БиХ.
Да је правосудни систем на нивоу БиХ већ одавно у ћорсокаку из кога сигурно неће изаћи уколико се не изврше корјените реформе, свакодневно свједоче они који годинама чекају да се правосудне институције почну бавити предметима умјесто саме собом, и то уз дебеле плате.
Један од бројних примјера је и случај Пашића, шефа Одсјека за организовани криминал и корупцију, против којег је формиран кривични предмет.
На питање због чега је против Пашића отворен кривични предмет, из Тужилаштву БиХ Срни су потврдили да је предмет отворен, али су били шкрти у откривању података, будући да је случај "у фази претходног кривичног поступка".
Међутим, према писању федералних медија, разлог за то је што је Пашић "скривао забиљешке у којима је наведено да је примио мито".
Из Тужилаштва БиХ су рекли Срни и да су доставили Канцеларији дисциплинског тужиоца при ВСТС-у и пријаву против Пашића, која је запримљена, али из ВСТС-а не желе да открију њен садржај иако су медији писали да су у њој наведени сви детаљи о његовом сумњивом поступању у предмету "Старт" који је требало да буде усмјерен против вође шкаљарског клана Санија ел Мурде.
Према тврдњама медија, за мито је наведен износ од милион КМ, везе са дрогом и друге прљаве работе које би Пашић и Одјељење на чијем је челу требали кривично да гоне.
С друге стране, Пашић је недавно поднио кривичну пријаву против главног тужиоца Миланка Кајганића и тужиоца Ведране Мијовић.
Све апсурде правосуђа БиХ доказује и чињеница да БиХ и даље има два предсједника Суда БиХ - Ранка Дебевца и Минку Крехо.
"БиХ је једина земља која има два предсједника Суда БиХ. Истина, један је суспендован, али суштина је да и даље прима предсједничку плату. Ради се о Ранку Дебевцу, који је суспендован још у децембру 2023. године са ове позиције", упозоравају медији, али они који би се овом чињеницом требали позабавити упорно ћуте и не раде ништа.
Мада је Дебевец суспендован, ВСТС БиХ никада против њега није покренуо дисциплински поступак, с циљем разрјешење са ове позиције, а за двије године откако је суспендован није осуђен.
Дебевец је за сада само оптужен у афери "Прислушкивање" заједно са Османом Мехмедагићем Осмицом, бившим директором Обавјештајно безбједносне агенције, а потврђена му је и оптужница и одржано рочиште за изјашњење о кривици.
Чека почетак судског поступка. До када - не зна се.
И док се чека почетак судског поступка, још је непознато у којем суду - Суду БиХ или Врховном ФБиХ, Дебевец и даље прима плату. Плата се исплаћује на основу Закона о платама и накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ.
Плату предсједника умањену за топли оброк може примати све до окончања кривичног поступка. А поступак може трајати пет година и више.
С друге стране, за в.д предсједника Суда БиХ, ВСТВ БиХ је у децембру 2023.године именовао судију Крехо.
Док Крехо ради, Дебевец чека судски поступак, народни новац се слива у џепове и Дебевца и Крехе. Мјесечно, укупно то кошта пореске обвезнике више од 10.000 КМ. Плата предсједника Суда износи више од 5.500 КМ.
И наравно, за овај Гордијев чвор нису криви ни Дебевец ни Крехо, која осим послова предсједника Суда активно суди у бројним предметима. То је посљедица неефикасног правосудног система.
Али, питање је шта ради ВСТС и Канцеларија дисциплинског тужиоца? У ранијим случајевима сви носиоци правосудних функција, од Горана Салиховића, до Гордане Тадић... смијењени су са позиција и пребачени за тужиоце. Рецимо, тадашњи главни тужилац БиХ Горан Салиховић одмах је дисциплински кажњен и смијењен.
Тренутно на програму