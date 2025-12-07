Жупљанин: Очекујем да ће бити уважена већина захтјева борачке популације

Извор:
Предсједник Организације старјешина ВРС Слободан Жупљанин очекује да ће у уторак, 9. децембра, на састанку премијера Саве Минића са организацијама проистеклим из Одбрамбеног-отаџбинског рата од јавног интереса бити уважена већина захтјева који се односе на све борачке категорије.
"Одличне су вијести које смо могли чути од предсједника СНСД-а, Милорада Додика и предсједника Владе Републике Српске Саве Минић након недавног састанка са БОРС-ом, а односе се на издвајања из буџета за борачку популацију", рекао је Жупљанин Срни.
Према његовим ријечима, ради се о значајним средствима у укупном износу, али остаје обавеза да се у процесу расподјеле до крајњих корисника обезбиједи пуна транспарентност и рационалност, без било какве политизације.
Жупљанин је рекао да су посебно задовољни опредјељењем да се у наредној години дефинитивно ријеши проблем незапослености дјеце погинулих бораца с обзиром на то да је прошло 30 година од завршетка рата и да су та дјеца сада озбиљни људи са 30 и више година.
"Предсједник Додик је увијек имао посебан сензибилитет за ове категорије, а сада видимо исти приступ код предсједника Владе. Важно је и то што је вођено рачуна и о осталим правима борачке популације питања здравствене и социјалне заштите јер се ради о лицима са значајно нарушеним здравственим интегритетом", напоменуо је Жупљанин.
Говорећи о активностима које се воде на доношењу измјена и допуна Закона о правима бораца, Жупљанин је оцијенио да су оне резултат договора Додика и представника борачке популације из фебруара 2025. године.
"Није јасно зашто је ова активност касно покренута и зашто већ до сада немамо тај закон. Предуго се чекало на формирање радне групе и сада завршетак тог посла можемо очекивати у наредној години, а да је донесен у овој, како је било договорено, сада бисмо разговарали о његовој имплементацији кроз буџет за 2026. годину", појаснио је Жупљанин.
Он је додао да радна група ради на усаглашавању приједлога из свих дијелова борачке популације, те да је увјерен да ће се доћи до најбољих рјешења у корист цјелокупне борачке популације.
Жупљанин је појаснио да је састанак БОРС-а са Додиком и предсједником Владе Републике Српске услиједио дан након консултација премијера о пројекцијама буџета Српске за 2026. годину.
"На том састанку је разговарано о свим питањима која су била предмет расправе и на Предсједништву БОРС-а. Тада су расправљана сва питања која су сутрадан поновљена", рекао је Жупљанин.
Према његовим ријечима, закључак првог састанка је био да ће предсједник Владе у току даљњих консултација размотрити могућности о прихватању захтјева представника борачке популације и заказати још један састанак са представницима борачке популације и он је и заказан за 9. децембар.
