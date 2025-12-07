Стевандић у посјети Француској

Извор:
АТВ
07.12.2025
08:45

Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, боравиће од 7. до 10. децембра у Француској.
Током посјете, планирани су сусрети са представницима парламента и других институција важних за европске интеграције и парламентарну сарадњу.
Разговори ће бити фокусирани на Западни Балкан, Европску унију и процесе интеграција.
