Стевандић у посјети Француској

Извор:

АТВ

07.12.2025

08:45

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, боравиће од 7. до 10. децембра у Француској.

Током посјете, планирани су сусрети са представницима парламента и других институција важних за европске интеграције и парламентарну сарадњу.

Разговори ће бити фокусирани на Западни Балкан, Европску унију и процесе интеграција.

Ненад Стевандић

