Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Мушкарац (50), ноћас око 1.55 часова иза поноћи примљен је у УЦ у Београду.
Довезла га је Хитна помоћ, а лекарима је рекао да га је син тукао, у породичном дому у улици Драгице Кончар.
Несрећни мушкарац је од силине удараца задобио прелом ручног зглоба и крварење у можданој кори. Према његовим речима, био је без свести неколико минута, а за то време га је син давио.
Такође, несрећни мушкарац има нагњечење врата и повреде на грудима од удараца које је добио, преноси Курир.
