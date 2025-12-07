Logo
Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Извор:

Курир

07.12.2025

08:42

Коментари:

0
Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга
Мушкарац (50), ноћас око 1.55 часова иза поноћи примљен је у УЦ у Београду.

Довезла га је Хитна помоћ, а лекарима је рекао да га је син тукао, у породичном дому у улици Драгице Кончар.

Несрећни мушкарац је од силине удараца задобио прелом ручног зглоба и крварење у можданој кори. Према његовим речима, био је без свести неколико минута, а за то време га је син давио.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Аљаску

Такође, несрећни мушкарац има нагњечење врата и повреде на грудима од удараца које је добио, преноси Курир.

