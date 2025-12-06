Logo
Вођа навијача Партизана изрешетан у познатом ресторану био у друштву Алибега

Извор:

Телеграф

06.12.2025

22:29

Коментари:

0
Пуцњава у Београду
Фото: Инстаграм / Мој_бео_град

Немања К. (30) који је погођен са више хитаца у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду пребачен је са тешким повредама у операциону салу у Ургентном центру.

Како "Телеграф" незванично сазнаје, Немања К, који је наводно један од вођа навијача Партизана, сједио је за столом у друштву Ненада Алајбеговића Алибега кад је непознати нападач ушао у ресторан и отворио ватру.

Policija Srbija traka

Хроника

Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану

Немања К. је погођен са више хитаца у стомак и ноге, а један метак му је закачио и руку.

Некдашањи вођа навијача Партизана Алајбеговић, подсјетимо, неколико пута је до сада рањаван, а посљедњи пут се нашао на мети убица 8. јула.

Недавно је ухапшена група чији припадници су осумњичени да су три пута покушали да убију Алајбеговића.

Полиција је покренула акцију Вихор 3 и интензивно трага за нападачем.

Коментари (0)
