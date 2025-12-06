Вођа навијача Партизана изрешетан у познатом ресторану био у друштву Алибега

Извор:
Немања К. (30) који је погођен са више хитаца у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду пребачен је са тешким повредама у операциону салу у Ургентном центру.
Како "Телеграф" незванично сазнаје, Немања К, који је наводно један од вођа навијача Партизана, сједио је за столом у друштву Ненада Алајбеговића Алибега кад је непознати нападач ушао у ресторан и отворио ватру.
Хроника
Откривено ко је мушкарац изрешетан у познатом ресторану
Немања К. је погођен са више хитаца у стомак и ноге, а један метак му је закачио и руку.
Некдашањи вођа навијача Партизана Алајбеговић, подсјетимо, неколико пута је до сада рањаван, а посљедњи пут се нашао на мети убица 8. јула.
Недавно је ухапшена група чији припадници су осумњичени да су три пута покушали да убију Алајбеговића.
Полиција је покренула акцију Вихор 3 и интензивно трага за нападачем.
