Појавио се узнемирујући снимак извлачења тијела мушкарца из ријеке

Извор:

АТВ

06.12.2025

20:42

Извлачење тијела из ријеке на Илиџи
Фото: Screenshot / YouTube

Полицијска управа Илиџа је данас око 12.40 сати запримила информацију од грађана да се на извору сумпорне воде, у улици Храсничка цеста, налази мушка особа која не даје знакове живота.

Упућена је полицијска патрола која је потврдила наводе из пријаве, те су припадници Професионалне ватрогасне јединице Сарајево тијело извукли из воде.

Љекар Завода хитне медицинске помоћи је констатовао смрт, а мртвозорник је констатовао да је ријеч о природној смрти.

Више информација биће саопштено накнадно, наводе из МУП Кантона Сарајево.

