Мрачна прошлост куће у Чачку у којој је син убио родитеље па себе

Извор:

Агенције

06.12.2025

16:50

Троструко убиство у Чачку
Фото: 192_rs/Instagram

Беживотна тијела оца, мајке и сина, пронађена су јутрос око 10 сати у једној породичној кући у Чачку, а полицајци су затекли језив призор.

Како сада "Телеграф.рс" сазнаје, сама кућа у којој се крвави пир догодио има посебан историјски значај за цијели град.

Кућа страве у Чачку, наиме, тешко је оштећена током НАТО агресије на Србију 1999. године, а када је погодио залутали пројектил, да би убрзо потом о трошку града била обновљена, па тако до данас има типичан изглед грађевина за овај крај.

Душан Васиљевић

Занимљивости

Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

Како незванично сазнаје "Телеграф", полиција је интервенисала након позива, а у кући су пронашли тијела мушкарца, старог 47 година, и тијела његових родитеља, старих око 75 година.

Према незваничним сазнањима, млађи мушкарац имао је убодне ране у предјелу груди, док су његови отац и мајка имали ране на врату, нанијете највјероватније ножем.

Репортери са лица мјеста јављају да су бројне екипе форензичара и даље на терену и да чешљају сваку просторију у кући у потрази за доказима који би могли да расвијетле шта се тачно догодило у овом породичном дому.

Иако су прве информације биле да је у питању троструко убиство, сада све више доказа говори у прилог томе да је у питању двоструко убиство и самоубиство. Сумња се, наиме, да је син пресудио родитељима, али шта се тачно збило иза затворених врата овог породичног дома биће дефинитивно познато тек када буду изузети сви докази и када инспектори "сложе све коцкице“.

Јосип Оршуш

Регион

Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској

У улици гдје се догодио мучни злочин сви су се повукли у куће. Узнемирени због крвавог злочина мало желе да говоре са новинарима.

Откако се рано јутрос сазнало за злочин комшије убијених су у шоку. О породици су имали само ријечи хвале.

"Они су дошли из Босне и Херцеговине, дивни, вриједни и поштени људи. Нису ту живјели све вријеме него су долазили с времена на вријеме. Колико знамо син им је живио у иностранству. Нико никад са њима није имао ниједан проблем, ово је баш трагедија“, рекао је један од комшија.

Полицијске патроле у њиховој улици јутрос су их изненадиле. Кажу да породицу познају, али слабо иако ту већ скоро 20 година имају кућу.

"Виђали смо их у пролазу“, кажу комшије које нису жељеле пред камере, али ипак истичу да је једно необично у цијелој трагедији.

"Сина нисмо виђали никада, не знамо ни како је изгледао“, наводе, преноси "Нова".

Тагови:

Убиство

Čačak

Самоубиство

Србија

Коментари (0)
18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

