Мрачна прошлост куће у Чачку у којој је син убио родитеље па себе

Беживотна тијела оца, мајке и сина, пронађена су јутрос око 10 сати у једној породичној кући у Чачку, а полицајци су затекли језив призор.
Како сада "Телеграф.рс" сазнаје, сама кућа у којој се крвави пир догодио има посебан историјски значај за цијели град.
Кућа страве у Чачку, наиме, тешко је оштећена током НАТО агресије на Србију 1999. године, а када је погодио залутали пројектил, да би убрзо потом о трошку града била обновљена, па тако до данас има типичан изглед грађевина за овај крај.
Како незванично сазнаје "Телеграф", полиција је интервенисала након позива, а у кући су пронашли тијела мушкарца, старог 47 година, и тијела његових родитеља, старих око 75 година.
Према незваничним сазнањима, млађи мушкарац имао је убодне ране у предјелу груди, док су његови отац и мајка имали ране на врату, нанијете највјероватније ножем.
Репортери са лица мјеста јављају да су бројне екипе форензичара и даље на терену и да чешљају сваку просторију у кући у потрази за доказима који би могли да расвијетле шта се тачно догодило у овом породичном дому.
Иако су прве информације биле да је у питању троструко убиство, сада све више доказа говори у прилог томе да је у питању двоструко убиство и самоубиство. Сумња се, наиме, да је син пресудио родитељима, али шта се тачно збило иза затворених врата овог породичног дома биће дефинитивно познато тек када буду изузети сви докази и када инспектори "сложе све коцкице“.
У улици гдје се догодио мучни злочин сви су се повукли у куће. Узнемирени због крвавог злочина мало желе да говоре са новинарима.
Откако се рано јутрос сазнало за злочин комшије убијених су у шоку. О породици су имали само ријечи хвале.
"Они су дошли из Босне и Херцеговине, дивни, вриједни и поштени људи. Нису ту живјели све вријеме него су долазили с времена на вријеме. Колико знамо син им је живио у иностранству. Нико никад са њима није имао ниједан проблем, ово је баш трагедија“, рекао је један од комшија.
Полицијске патроле у њиховој улици јутрос су их изненадиле. Кажу да породицу познају, али слабо иако ту већ скоро 20 година имају кућу.
"Виђали смо их у пролазу“, кажу комшије које нису жељеле пред камере, али ипак истичу да је једно необично у цијелој трагедији.
"Сина нисмо виђали никада, не знамо ни како је изгледао“, наводе, преноси "Нова".
