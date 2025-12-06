Logo
Large banner

Најављена неочекивана промјена времена

Аутор:

Стеван Лулић

06.12.2025

16:25

Коментари:

0
Најављена неочекивана промјена времена
Фото: АТВ

У готово цијелој БиХ данас преовладава претежно облачно вријеме, али метеоролози најављују да ће ускоро доћи до неочекиване промјене.

Наредне седмице, према најавама, вријеме ће више личити на прољећно, него на зимско.

чишћење

Занимљивости

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

У подручјима без дужег задржавања магле температуре ће се на термометру пењати и близу 20 степени.

Генерално наредне седмице очекује нас и више стабилног времена уз дуже суве и дјелимично сунчане интервале.

По котлинама и дуж ријечних токова уз дуготрајно задржавање магле и једино у тим подручјима угођај колико-толико приближан зимском.

Снијег и права зима на чекању су до даљњег, како код нас тако и у већем дијелу Европе, јавља "БХметео".

Прогноза за наредне дане

У недјељу се очекује облачно са слабом кишом у сјеверним, централним и источним подручјима. На планинама ће падати слаб снијег. У Херцеговини нешто сунчаније. Вјетар је слаб сјеверног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура између 2 и 8, на југу до 11, а највиша дневна температура углавном између 5 и 10, на југу до 14 степени.

Лука Дончић-10092025

Кошарка

Лука Дончић објавио прву слику кћерке

У понедјељак прије подне разведравање у Херцеговини. У Босни претежно облачно вријеме. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност, која понегдје може бити и дуготрајна. Вјетар је слаб источног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура зрака већином између 2 и 7, на југу земље до 11, а највиша дневна температура зрака углавном између 5 и 11, на југу земље до 15 степени.

Сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност најављено је за уторак. По котлинама и уз ријечне токове могћа је магла или ниска облачност, која понегдје може бити и дуготрајна. Јутарња температура већином између 2 и 7, на југу земље до 11, а највиша дневна температура углавном између 8 и 14, на југу земље до 16 степени.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

2 ч

0
Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Свијет

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

2 ч

0
Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

Свијет

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

2 ч

0
Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

Друштво

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

3 ч

0

Више из рубрике

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

Друштво

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

3 ч

0
Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Друштво

Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

4 ч

1
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Друштво

Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

5 ч

0
Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Друштво

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner