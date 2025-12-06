Најављена неочекивана промјена времена

Аутор:Стеван Лулић
06.12.2025
16:25
Коментари:0
У готово цијелој БиХ данас преовладава претежно облачно вријеме, али метеоролози најављују да ће ускоро доћи до неочекиване промјене.
Наредне седмице, према најавама, вријеме ће више личити на прољећно, него на зимско.
Занимљивости
Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу
У подручјима без дужег задржавања магле температуре ће се на термометру пењати и близу 20 степени.
Генерално наредне седмице очекује нас и више стабилног времена уз дуже суве и дјелимично сунчане интервале.
По котлинама и дуж ријечних токова уз дуготрајно задржавање магле и једино у тим подручјима угођај колико-толико приближан зимском.
Снијег и права зима на чекању су до даљњег, како код нас тако и у већем дијелу Европе, јавља "БХметео".
У недјељу се очекује облачно са слабом кишом у сјеверним, централним и источним подручјима. На планинама ће падати слаб снијег. У Херцеговини нешто сунчаније. Вјетар је слаб сјеверног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура између 2 и 8, на југу до 11, а највиша дневна температура углавном између 5 и 10, на југу до 14 степени.
Кошарка
Лука Дончић објавио прву слику кћерке
У понедјељак прије подне разведравање у Херцеговини. У Босни претежно облачно вријеме. По котлинама и уз ријечне токове могућа је магла или ниска облачност, која понегдје може бити и дуготрајна. Вјетар је слаб источног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура зрака већином између 2 и 7, на југу земље до 11, а највиша дневна температура зрака углавном између 5 и 11, на југу земље до 15 степени.
Сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност најављено је за уторак. По котлинама и уз ријечне токове могћа је магла или ниска облачност, која понегдје може бити и дуготрајна. Јутарња температура већином између 2 и 7, на југу земље до 11, а највиша дневна температура углавном између 8 и 14, на југу земље до 16 степени.
Економија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
40
18
36
18
05
17
58
17
56
Тренутно на програму