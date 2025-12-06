Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

Извор:
АТВ
06.12.2025
15:59
Њемачка групација Махле, један од највећих свјетских произвођача аутомобилских компоненти, започела је премјештање дијела своје производње из Словеније у Републику Српску, што ће значајно проширити погон у Лакташима и отворити нова радна мјеста.
Према тренутним процјенама, компанија МАХЛЕ Електрик Драјвс Босниа планира до краја деценије запослити око 1.000 радника, чиме би постала један од највећих индустријских послодаваца у Републици Српској.
Информације су потврђене након састанка министра Војина Митровића с руководством компаније, којем су присуствовали и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић те предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.
Директор МАХЛЕ Електрик Драјвс Босниа, Урош Рутар, саопштио је да је процес пребацивања дијела производње из Словеније већ у току, што подразумијева повећање броја радника, проширење капацитета и раст прихода. Дио финалних производа ускоро ће бити у потпуности произвођен у БиХ и извожен широм свијета, пише "Бизнис.инфо".
Махле послује у Лакташима од 2003. године, а од 2014. је дио глобалне Махле групације која управља са око 180 фабрика. Компанија производи компоненте за моторе, стартере, алтернаторе те електричну и електронску опрему за аутоиндустрију, а комплетна производња намијењена је извозу.
Према подацима Привредне коморе Републике Српске, компанија је у посљедње четири године значајно расла: 2021. године запошљавала је 400 радника, данас око 680, а циљ је приближити се бројци од 1.000 запослених до 2030. године. Уз раст запослености расте и приход, што Махле сврстава међу најстабилније индустријске произвођаче у земљи.
Митровић је подсјетио да велики инвеститори у БиХ имају право на државне подстицаје.
"Подстицај за овакве пројекте може ићи до 5 милиона КМ, односно до 30% прихватљивих улагања", рекао је.
То Махлеу даје додатни простор за убрзање инвестиционог циклуса.
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић истакао је да је у привреду града до сада уложено око 500 милиона КМ, чиме се Лакташи позиционирају међу најразвијеније индустријске зоне у региону.
Премјештање Махлеове производње у БиХ оцијењено је као потврда да се домаћа индустрија све снажније позиционира као конкурентна база европске аутоиндустрије.
