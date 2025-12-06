Logo
Large banner

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

Извор:

АТВ

06.12.2025

15:59

Коментари:

0
Изградња објекта Махле
Фото: Screenshot / YouTube

Њемачка групација Махле, један од највећих свјетских произвођача аутомобилских компоненти, започела је премјештање дијела своје производње из Словеније у Републику Српску, што ће значајно проширити погон у Лакташима и отворити нова радна мјеста.

Према тренутним процјенама, компанија МАХЛЕ Електрик Драјвс Босниа планира до краја деценије запослити око 1.000 радника, чиме би постала један од највећих индустријских послодаваца у Републици Српској.

policija rotacija

Свијет

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Информације су потврђене након састанка министра Војина Митровића с руководством компаније, којем су присуствовали и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић те предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.

Извоз широм свијета

Директор МАХЛЕ Електрик Драјвс Босниа, Урош Рутар, саопштио је да је процес пребацивања дијела производње из Словеније већ у току, што подразумијева повећање броја радника, проширење капацитета и раст прихода. Дио финалних производа ускоро ће бити у потпуности произвођен у БиХ и извожен широм свијета, пише "Бизнис.инфо".

Махле послује у Лакташима од 2003. године, а од 2014. је дио глобалне Махле групације која управља са око 180 фабрика. Компанија производи компоненте за моторе, стартере, алтернаторе те електричну и електронску опрему за аутоиндустрију, а комплетна производња намијењена је извозу.

аутопут

Друштво

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

Према подацима Привредне коморе Републике Српске, компанија је у посљедње четири године значајно расла: 2021. године запошљавала је 400 радника, данас око 680, а циљ је приближити се бројци од 1.000 запослених до 2030. године. Уз раст запослености расте и приход, што Махле сврстава међу најстабилније индустријске произвођаче у земљи.

Митровић је подсјетио да велики инвеститори у БиХ имају право на државне подстицаје.

"Подстицај за овакве пројекте може ићи до 5 милиона КМ, односно до 30% прихватљивих улагања", рекао је.

То Махлеу даје додатни простор за убрзање инвестиционог циклуса.

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић истакао је да је у привреду града до сада уложено око 500 милиона КМ, чиме се Лакташи позиционирају међу најразвијеније индустријске зоне у региону.

Премјештање Махлеове производње у БиХ оцијењено је као потврда да се домаћа индустрија све снажније позиционира као конкурентна база европске аутоиндустрије.

Подијели:

Тагови:

Лакташи

fabrika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

Свијет

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

3 ч

0
Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Република Српска

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

3 ч

16
Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Економија

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

3 ч

0
Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Бања Лука

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

3 ч

8

Више из рубрике

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Економија

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

3 ч

0
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

Економија

"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

7 ч

0
Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

Економија

Минић: Ђокић и Петровић сматрају да цијена струје мора бити повећана

1 д

5
Кошарац: Нови гранични прелаз Градишка приоритетан за спољну трговину

Економија

Кошарац: Нови гранични прелаз Градишка приоритетан за спољну трговину

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner