"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

Могућа конфискација замрзнуте руске имовине у ЕУ могла би утицати на улогу евра као глобалне резервне валуте, пише "Фајненшел тајмс".
Лист подсјећа да имовина деноминирана у еврима чини око 20 одсто девизних резерви које држе централне банке широм свијета.
У том погледу евро је други по вриједности, одмах послије америчког долара, који чини готово 60 одсто глобалних девизних резерви.
- Међутим, ако ЕУ одлучи да заплијени замрзнуту имовину Русије, централне банке и приватни инвеститори почеће да сумњају да ли се исплати куповати европске хартије од вриједности - пише лист.
Иако је Европска централна банка изразила скептицизам у вези са шемом пљенидбе имовине, указујући на њене ризике, "Фајненшел" је навео да су поједине земље ЕУ, које су се дуго томе противиле, промијениле свој став и сада подржавају такав потез.
