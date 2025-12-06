Logo
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

06.12.2025

11:15

Коментари:

0
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро
Фото: Pixabay

Могућа конфискација замрзнуте руске имовине у ЕУ могла би утицати на улогу евра као глобалне резервне валуте, пише "Фајненшел тајмс".

Лист подсјећа да имовина деноминирана у еврима чини око 20 одсто девизних резерви које држе централне банке широм свијета.

У том погледу евро је други по вриједности, одмах послије америчког долара, који чини готово 60 одсто глобалних девизних резерви.

- Међутим, ако ЕУ одлучи да заплијени замрзнуту имовину Русије, централне банке и приватни инвеститори почеће да сумњају да ли се исплати куповати европске хартије од вриједности - пише лист.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Убиство српске породице Зец у Загребу и даље без пуне правде

Иако је Европска централна банка изразила скептицизам у вези са шемом пљенидбе имовине, указујући на њене ризике, "Фајненшел" је навео да су поједине земље ЕУ, које су се дуго томе противиле, промијениле свој став и сада подржавају такав потез.

Коментари (0)
