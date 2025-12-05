Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

05.12.2025
10:09
Коментари:0
Гугл никада јавно не открива плате својих запослених, али документи из пријава за радне визе откривају колико заиста зарађују они који испуњавају ригорозне стандарде Гугла.
Гугл наставља да доминира Силицијумском долином када су у питању плате, а подаци из пријава за радне визе у првим мјесецима 2025. године показују колико су високе надокнаде. Иако компанија не открива детаље о платама, документи јасно откривају шта запослени могу да очекују када испуне строге стандарде Гугла.
Плате лако прелазе шестоцифрене износе. Софтверски инжењери зарађују између 109.000 и 340.000 долара годишње, при чему бонуси и акцијске опције често чине огроман дио укупне надокнаде.
Менаџери и они на специјализованим позицијама зарађују највише. Менаџер производа у Гуглу зарађује до 280.000 долара, док менаџери програма и технички менаџери програма достижу 270.000 долара годишње. Постоје и пословни и финансијски аналитичари са платама изнад 200.000 долара, док менаџери налога зарађују до 166.000 долара.
На крају, консултанти и дизајнери нису изостављени. Консалтинг позиције достижу 282.000 долара, док UX дизајнери зарађују до 230.000 долара годишње.
Наука и технологија
Јесте ли видјели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!
Јавни документи пружају преглед специфичних улога и годишњих распона плата - видјети:
Софтверски инжењер (Waymo): 150.000 - 282.000 долара
Менаџер софтверског инжењерства: 199.000 - 316.000 долара
Инжењер поузданости веб странице: 133.000 - 258.000 долара
Главни софтверски инжењер: 220.000 - 323.000 долара
Инжењер апликација: 138.000 - 199.000 долара
Инжењер корисничке подршке: 85.000 - 228.000 долара
Инжењер за корисничка решења: 108.000 - 228.000 долара
Инжењер података: 111.000 - 175.000 долара
Електроинжењер: 119.000 - 203.000 долара
Инжењер хардвера: 130.000 - 284.000 долара
Мрежни инжењер: 108.000 - 195.000 долара
Истраживачки инжењер: 153.000 - 265.000 долара
Безбедносни инжењер: 97.000 - 233.000 долара
Виши софтверски инжењер: 187.000 - 253.000 долара
Инжењер за верификацију силицијума: 126.000 - 207.000 долара
Менаџер производа: 136.000 - 280.000 долара
Менаџер програма: 125.000 - 236.000 долара
Технички менаџер програма: 116.000 - 270.000 долара
Менаџер клијената: 85.500 - 166.000 долара
Аналитичар пословних система: 141.000 - 202.000 долара
Финансијски аналитичар: 102.000 - 225.000 долара
Консултант: 100.000 - 282.000 долара
Консултант за техничка решења: До 253.000 долара
UX дизајнер: 124.000 - 230.000 долара
Силицијумска долина остаје центар огромних плата, али и огромних притисака. Технолошки гиганти нуде великодушне пакете, али очекивања расту подједнако брзо. Упркос високим платама, конкуренција међу радницима остаје жестока.
(Курир)
Наука и технологија
3 седм0
Наука и технологија
3 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму