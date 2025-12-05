Logo
Колико зарађују запослени у Гуглу? Гигант није могао да сакрије ове бројке

05.12.2025

10:09

Гугл никада јавно не открива плате својих запослених, али документи из пријава за радне визе откривају колико заиста зарађују они који испуњавају ригорозне стандарде Гугла.

Гугл наставља да доминира Силицијумском долином када су у питању плате, а подаци из пријава за радне визе у првим мјесецима 2025. године показују колико су високе надокнаде. Иако компанија не открива детаље о платама, документи јасно откривају шта запослени могу да очекују када испуне строге стандарде Гугла.

Плате лако прелазе шестоцифрене износе. Софтверски инжењери зарађују између 109.000 и 340.000 долара годишње, при чему бонуси и акцијске опције често чине огроман дио укупне надокнаде.

Менаџери и они на специјализованим позицијама зарађују највише. Менаџер производа у Гуглу зарађује до 280.000 долара, док менаџери програма и технички менаџери програма достижу 270.000 долара годишње. Постоје и пословни и финансијски аналитичари са платама изнад 200.000 долара, док менаџери налога зарађују до 166.000 долара.

На крају, консултанти и дизајнери нису изостављени. Консалтинг позиције достижу 282.000 долара, док UX дизајнери зарађују до 230.000 долара годишње.

Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Јавни документи пружају преглед специфичних улога и годишњих распона плата - видјети:

Софтверски инжењер (Waymo): 150.000 - 282.000 долара

Менаџер софтверског инжењерства: 199.000 - 316.000 долара

Инжењер поузданости веб странице: 133.000 - 258.000 долара

Главни софтверски инжењер: 220.000 - 323.000 долара

Инжењер апликација: 138.000 - 199.000 долара

Инжењер корисничке подршке: 85.000 - 228.000 долара

Инжењер за корисничка решења: 108.000 - 228.000 долара

Инжењер података: 111.000 - 175.000 долара

Електроинжењер: 119.000 - 203.000 долара

Инжењер хардвера: 130.000 - 284.000 долара

Мрежни инжењер: 108.000 - 195.000 долара

Истраживачки инжењер: 153.000 - 265.000 долара

Безбедносни инжењер: 97.000 - 233.000 долара

Виши софтверски инжењер: 187.000 - 253.000 долара

Инжењер за верификацију силицијума: 126.000 - 207.000 долара

Менаџер производа: 136.000 - 280.000 долара

Менаџер програма: 125.000 - 236.000 долара

Технички менаџер програма: 116.000 - 270.000 долара

Менаџер клијената: 85.500 - 166.000 долара

Аналитичар пословних система: 141.000 - 202.000 долара

Финансијски аналитичар: 102.000 - 225.000 долара

Консултант: 100.000 - 282.000 долара

Консултант за техничка решења: До 253.000 долара

UX дизајнер: 124.000 - 230.000 долара

Силицијумска долина остаје центар огромних плата, али и огромних притисака. Технолошки гиганти нуде великодушне пакете, али очекивања расту подједнако брзо. Упркос високим платама, конкуренција међу радницима остаје жестока.

(Курир)

