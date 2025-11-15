Logo
Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега

15.11.2025

10:55

Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега
Фото: Pixabay

Гуглу је наређено да плати њемачком сајту за поређење цијена Идеало око 465 милиона евра одштете због кршења антимонополских правила, према пресуди суда у Берлину.

Претраживач цијена, у већинском власништву медијске групе Аксел Спрингер, оптужио је Гугл да годинама злоупотребљава свој доминантни положај као претраживач.

Амерички интернет гигант је наводно фаворизовао сопствене понуде у односу на Идеалоове.

Међутим, износ досуђене одштете је знатно мањи од Идеаловог захтјева.

Гугл

Наука и технологија

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Платформа је тражила 3,5 милијарди евра, укључујући камату.

Тужба Идеала обухватала је период од 2008. до краја 2023. године.

Идеало сада може да тражи додатну одштету за 2024. и 2025. годину.

Гугл Мапс

Наука и технологија

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

У сличном случају, компанији ''Producto“, односно веб-сајту ''Testberichte.de“, такође је досуђена одштета у износу од 107 милиона евра.

Пресуде још нису правоснажне. У оба случаја, могућа је жалба Апелационом суду у Берлину.

Конкретно, случај је у томе што је Гугл дао предност својој услузи поређења цијена у резултатима претраге, док је конкурентске понуде стављао у неповољан положај, јавља Б92.

Тужбе се заснивају на великој антимонополској казни коју је Европска комисија већ изрекла Гуглу 2017. године.

