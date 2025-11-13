Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Извор:
13.11.2025
"Гугл" се нашао под антимонополском истрагом Европске комисије због своје политике према спам порукама, након жалби у којима власници веб-сајтова тврде да то штети њиховим приходима.
"Гугл" је у марту прошле године почео да се обрачунава са компанијама које манипулишу његовим алгоритмом за претраживање интернета да би подигле рангирање сајтова.
Нова истрага значи да се амерички технолошки гигант потенцијално суочава са још једном великом казном.
Европска комисија саопштила је да је њено праћење показало да "Гугл" снижава ранг веб-сајтова и садржаја информативних медија и других издавача у резултатима претраге када ти веб-сајтови обухватају садржај њихових комерцијалних партнера.
Комисија наводи да "Гуглова" политика директно утиче на уобичајен и легитиман начин на који издавачи монетизују своје веб-сајтове и садржај.
"Гугл" се успротивио европском органу за регулисање конкурентности тврдњом да потез Европске комисије ризикује да деградира квалитет резултата претраге.
