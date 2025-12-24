Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Извор:
Танјуг
24.12.2025
11:36
Вулкан Килауеа на Хавајима избацује лаву и до 380 метара у висину, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).
Како пише Њузвик, у питању је један од најактивнијих вулкана на свијету.
Епизода 39 текуће ерупције вулкана почела је 23. децембра у 20.10 по локалном времену.
Континуиране фонтане лаве висине око 30 метара еруптирају из северних и јужних отвора, док је у претходним епизодама лава стварала еруптивне облаке до 6.000 метара изнад нивоа тла.
Вјетрови из североисточног правца усмјеравају емисије вулканског материјала ка југозападу, навела је Национална метеоролошка служба.
УСГС истиче да су све активности ограничене на кратер Халема'ума'у, а комерцијални аеродроми у округу Хаваји (КОА и ИТО) неће бити погођени, пише локални портал "Maui Now".
Претходне епизоде избијања лаве у кратеру Халема'ума'у углавном су трајале један дан или мање и биле су одвојене паузама у активности које су трајале неколико дана.
За Килауеу је и даље упаљено наранџасто упозорење, док УСГС наставља да прати све активности.
🇺🇸Hawaii's Kilauea VOLCANO erupts https://t.co/kf5UR8QLrD— Info Room (@InfoR00M) December 24, 2025
