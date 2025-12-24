Logo
Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Извор:

Танјуг

24.12.2025

11:36

Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину
Фото: Pixabay

Вулкан Килауеа на Хавајима избацује лаву и до 380 метара у висину, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).

Како пише Њузвик, у питању је један од најактивнијих вулкана на свијету.

Епизода 39 текуће ерупције вулкана почела је 23. децембра у 20.10 по локалном времену.

Континуиране фонтане лаве висине око 30 метара еруптирају из северних и јужних отвора, док је у претходним епизодама лава стварала еруптивне облаке до 6.000 метара изнад нивоа тла.

Вјетрови из североисточног правца усмјеравају емисије вулканског материјала ка југозападу, навела је Национална метеоролошка служба.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

УСГС истиче да су све активности ограничене на кратер Халема'ума'у, а комерцијални аеродроми у округу Хаваји (КОА и ИТО) неће бити погођени, пише локални портал "Maui Now".

Претходне епизоде избијања лаве у кратеру Халема'ума'у углавном су трајале један дан или мање и биле су одвојене паузама у активности које су трајале неколико дана.

За Килауеу је и даље упаљено наранџасто упозорење, док УСГС наставља да прати све активности.

