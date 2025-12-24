Србин који је упуцан у главу у Диселдорфу скинут са апарата

Извор:
Курир
24.12.2025
09:09
Држављанин Србије Г. Ш. (56), који је тешко рањен у крвавом обрачуну испред луксузног ноћног клуба у Дизелдорфу у ноћи између 13. и 14. децембра, и даље се налази у изузетно тешком здравственом стању.
Како Курир сазнаје, рањени мушкарац је жив, скинут је са апарата и тренутно самостално дише, што љекари сматрају великим, али и даље неизвјесним помаком.
Породица повријеђеног Србина не губи наду и, како наводи наш извор, "надају се чуду", свјесни тежине повреда које су му нанијете током бруталне пуцњаве.
"Он је и даље у тешком стању, али је најважније да је жив. Скинут је са апарата и самостално дише, што је у овом тренутку корак напред. Породица се нада чуду, али су сви свјесни да су наредни дани кључни", открива извор Курира близак истрази.
