Нездрав ваздух у ових пет градова

У Тузли, Високом, Травнику, Сарајеву и Илијашу ваздух је јутрос нездрав, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, јер би могли имати негативне посљедице по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Тузли 168, Травнику и Високом 159, а Сарајеву и Илијашу 155.
Плућни и срчани болесници, те труднице, дјеца и старији требају смањити било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу.
У Зеници, Какњу, Маглају, Добоју, Приједору и Броду ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Индекс квалитета ваздуха у Зеници 150, Какњу 147, Маглају 137, Добоју 109, Приједору 106, те Броду 101.
Ваздух је умјерено загађен у Бањалуци, Вогошћи и Лукавцу.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
