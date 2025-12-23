Мухамед Хасановић одбио позицију директора Пореске управе ФБиХ

23.12.2025
Замјеник министра финансија Босне и Херцеговине Мухамед Хасановић обавијестио је премијера ФБиХ Нермина Никшића како одбија преузети позицију директора Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине.
Хасановић у писму упућеном Никшићу, каже да би одлука да он оде са позиције замјеника ослабила државу БиХ.
"Босна и Херцеговина се налази у изузетно тешком и турбулентном периоду, у времену озбиљних изазова по њену уставну стабилност, функционирање институција и демократски поредак. У таквим околностима, одговорност носилаца јавних функција није само политичка, већ и државна, хисторијска и морална. Свака одлука мора се мјерити једним критеријем да ли јача или слаби државу Босну и Херцеговину. Управо из тог разлога, због интереса државе Босне и Херцеговине, одлучио сам не прихватити позицију директора Порезне управе Федерације БиХ, иако је ријеч о функцији са четверогодишњим мандатом", рекао је Хасановић.
