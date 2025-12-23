Полиција претреса канцеларију Нермина Никшића

Извор:
23.12.2025
Припадници Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево уз подршку колега из Херцеговачко-неретванског кантона претресали су на три локације у Сарајеву и Мостару, а међу њима и Канцеларију премијера Федерације БиХ Нермина Никшића.
Сем тога, претреса се и Министарство транспорта и комуникација Федерације БиХ са сједиштем у Мостару, један приватни стамбени објекат, као и особа затечена у објекту.
''Извршен је претрес службених рачунара Министарства транспорта и комуникација Федерације БИХ, те су привремено одузети лаптопи као и одређена документација. Претерес се врши у циљу прикупљања додатаних доказа ради даљег рада на истрази у предмету Муњић и други'', саопштено је из Федералног тужилаштва.
Како су додали, претреси се врше по наредби Посебног одјела за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала Врховног суда ФБИХ, а уз надзор поступајућих федералних тужилаца Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБИХ.
''Паралелно с тим и даље се врши испитивање свједока, те анализа привремено одузете документације из ранијег периода'', навели су у саопштењу.
