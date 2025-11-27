Logo
Поново претреси на Стоматолошком факултету и Универзитету у Сарајеву

27.11.2025

10:16

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Предузимајући додатне радње доказивања, по налогу поступајућих тужилаца Тужилаштва КС, истражиоци МУП-а КС, јутрос су поново у претресима на Стоматолошком факултету и Универзитету у Сарајеву, а у склопу предмета "Коверта".

Прикупљају се додатни докази због сумње на почињење више коруптивних кривичних дјела.

Ненад Стевандић

Република Српска

Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

По налогу и под надзором поступајућих тужилаца у КС, 14. октобра, настављена је полицијска акција "Коверта" која је била реализована и у априлу ове године.

У октобру су били претреси на Стоматолошком факултету, у Кантоналној управи за инспекцијске послове, Машинском и Економском факултету.

Тагови:

претреси

Сарајево

