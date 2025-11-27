Поново претреси на Стоматолошком факултету и Универзитету у Сарајеву

27.11.2025
Предузимајући додатне радње доказивања, по налогу поступајућих тужилаца Тужилаштва КС, истражиоци МУП-а КС, јутрос су поново у претресима на Стоматолошком факултету и Универзитету у Сарајеву, а у склопу предмета "Коверта".
Прикупљају се додатни докази због сумње на почињење више коруптивних кривичних дјела.
По налогу и под надзором поступајућих тужилаца у КС, 14. октобра, настављена је полицијска акција "Коверта" која је била реализована и у априлу ове године.
У октобру су били претреси на Стоматолошком факултету, у Кантоналној управи за инспекцијске послове, Машинском и Економском факултету.
