Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

Извор:

СРНА

27.11.2025

10:14

Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом
Фото: Printscreen/X/Nenad Stevandić

Адвокат Срђан Алексић поклонио је предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу своју књигу "Уранијум 238 – метак који изазива рак".

"Мени је још забрањен улазак у Њемачку, јер је мој савјетник професор Драган Дакић покренуо поступак против Кристијана Шмита у њемачком парламенту, али књиге о нечовјештву према Србима, овај пут о осиромашеном уранијуму, преко адвоката Срђана Алексића, стижу и то на њемачком језику", написао је Стевандић на друштвеној мрежи "Икс".

Књига "Уранијум 238 – метак који изазива рак" обрађује посљедице употребе осиромашеног уранијума /У-238/ током бомбардовања 1999. и истражује утицај на здравље људи и околину.

Алексић у књизи износи аргументе и податке који, према његовом суду и документима које представља, указују да је та муниција имала посљедице по здравље људи - канцере, друге болести, као и по животну средину.

Професор Алексић борави данас у Бањалуци, гдје ће одржати предавање о теми "Употреба осиромашеног уранијума и његов утицај на здравље људи, посебно на појаву канцера".

Ненад Стевандић

