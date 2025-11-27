Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

Извор:
СРНА
27.11.2025
10:14
Адвокат Срђан Алексић поклонио је предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу своју књигу "Уранијум 238 – метак који изазива рак".
"Мени је још забрањен улазак у Њемачку, јер је мој савјетник професор Драган Дакић покренуо поступак против Кристијана Шмита у њемачком парламенту, али књиге о нечовјештву према Србима, овај пут о осиромашеном уранијуму, преко адвоката Срђана Алексића, стижу и то на њемачком језику", написао је Стевандић на друштвеној мрежи "Икс".
Књига "Уранијум 238 – метак који изазива рак" обрађује посљедице употребе осиромашеног уранијума /У-238/ током бомбардовања 1999. и истражује утицај на здравље људи и околину.
Алексић у књизи износи аргументе и податке који, према његовом суду и документима које представља, указују да је та муниција имала посљедице по здравље људи - канцере, друге болести, као и по животну средину.
Професор Алексић борави данас у Бањалуци, гдје ће одржати предавање о теми "Употреба осиромашеног уранијума и његов утицај на здравље људи, посебно на појаву канцера".
