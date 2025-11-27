Logo
Large banner

Вишковић за АТВ: Спремно смо дочекали прве снијежне падавине

Извор:

АТВ

27.11.2025

08:04

Коментари:

3
Вишковић за АТВ: Спремно смо дочекали прве снијежне падавине
Фото: АТВ

На основу метеоролошких процјена знали смо да око 20. новембра можемо очекивати прве снијежне падавине у Републици Српској, и у складу с тим смо се благовремено припремили, изјавио је вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић, гостујући у нашем Јутарњем програму.

Он је нагласио да је одмах по преузимању дужности као један од приоритета поставио питање зимске спремности, што је, како каже, тема која брине и све грађане.

"Са мојим доласком на мјесто в.д. директора, поставио сам исто оно питање које постављају и наши грађани, да нам се не догоди да нас снијег изненади у новембру или децембру", рекао је Вишковић.

Додао је да је предузеће предузело све неопходне кораке како би саобраћај функционисао без сметњи и прије првих падавина.

horoskop

Занимљивости

Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?

"Желим јавно да се захвалим вашем медију јер сте пренијели информацију да смо организовали смотру људи и механизације за зимско одржавање прије снијега. Аутопутеви Републике Српске имају уговор са Козара путевима о редовном и зимском одржавању, и коначна одговорност је на њима. Ништа нисмо препустили случају“, истакао је он.

Вишковић је подсјетио да је већ средином мјесеца издато саопштење за јавност, након чега су инжењери задужени за одржавање одржали састанке са представницима Козара путева. Снијег је, како је додао, услиједио тек након тога.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

"У нашем Центру за одржавање и контролу саобраћаја у Лакташима извршена је детаљна смотра механизације и екипа како би све било спремно за надолазеће падавине. Били смо у потпуности припремљени", закључио је Вишковић.

Према његовим ријечима, све службе су у пуној приправности и зимска сезона ће да протекне организовано, без непотребних изненађења.

Подијели:

Тагови:

Радован Вишковић

zimska sezona

stanje na putevima

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?

Занимљивости

Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?

7 ч

0
Заједничка сједница оба дома

БиХ

Заједничка сједница оба дома

7 ч

0
Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

Друштво

Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

7 ч

0
Путин стигао на самит ОДКБ

Свијет

Путин стигао на самит ОДКБ

7 ч

0

Више из рубрике

Минић: Српска има институционални одговор

Република Српска

Минић: Српска има институционални одговор

7 ч

0
Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто данас долази у Бањалуку

7 ч

0
Ковачевић: Побједа Синише Карана најбоља платформа за стабилизацију Српске

Република Српска

Ковачевић: Побједа Синише Карана најбоља платформа за стабилизацију Српске

16 ч

2
МУП демантовао Вукановића: Мирјана Драгољић никада није била савјетник Карана

Република Српска

МУП демантовао Вукановића: Мирјана Драгољић никада није била савјетник Карана

19 ч

8
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner