Вишковић за АТВ: Спремно смо дочекали прве снијежне падавине

На основу метеоролошких процјена знали смо да око 20. новембра можемо очекивати прве снијежне падавине у Републици Српској, и у складу с тим смо се благовремено припремили, изјавио је вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић, гостујући у нашем Јутарњем програму.
Он је нагласио да је одмах по преузимању дужности као један од приоритета поставио питање зимске спремности, што је, како каже, тема која брине и све грађане.
"Са мојим доласком на мјесто в.д. директора, поставио сам исто оно питање које постављају и наши грађани, да нам се не догоди да нас снијег изненади у новембру или децембру", рекао је Вишковић.
Додао је да је предузеће предузело све неопходне кораке како би саобраћај функционисао без сметњи и прије првих падавина.
"Желим јавно да се захвалим вашем медију јер сте пренијели информацију да смо организовали смотру људи и механизације за зимско одржавање прије снијега. Аутопутеви Републике Српске имају уговор са Козара путевима о редовном и зимском одржавању, и коначна одговорност је на њима. Ништа нисмо препустили случају“, истакао је он.
Вишковић је подсјетио да је већ средином мјесеца издато саопштење за јавност, након чега су инжењери задужени за одржавање одржали састанке са представницима Козара путева. Снијег је, како је додао, услиједио тек након тога.
"У нашем Центру за одржавање и контролу саобраћаја у Лакташима извршена је детаљна смотра механизације и екипа како би све било спремно за надолазеће падавине. Били смо у потпуности припремљени", закључио је Вишковић.
Према његовим ријечима, све службе су у пуној приправности и зимска сезона ће да протекне организовано, без непотребних изненађења.
