Logo
Large banner

Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

09.01.2026

09:30

Коментари:

1
Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци почела је Света архијерејска литургија, поводом Дана Републике Српске - 9. јануара, коју служи Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење архијереја и свештанства Српске православне цркве. Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Литургија, Храм Христа Спаситеља

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

Подијели:

Таг:

Патријарх Порфирије

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

Бања Лука

Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

4 ч

0
Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

Бања Лука

Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

17 ч

1
Градска управа каже да улицу не чисте машине из Лакташа: На слици је машина из Лакташа

Бања Лука

Градска управа каже да улицу не чисте машине из Лакташа: На слици је машина из Лакташа

17 ч

6
Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

Бања Лука

Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

19 ч

25
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

11

56

Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner