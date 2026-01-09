Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

09.01.2026
09:30
Коментари:1
У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци почела је Света архијерејска литургија, поводом Дана Републике Српске - 9. јануара, коју служи Његова светост патријарх српски Порфирије уз саслужење архијереја и свештанства Српске православне цркве. Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
