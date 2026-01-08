Глигорић: Помогли смо уређење простора гдје ће се одржати свечани дефиле

Извор:
АТВ
08.01.2026
18:59
Коментари:0
Начелник општине Челинац Владо Глигорић потврдио је за АТВ да су послали механизацију у Бањалуку да помогну уређењу локалитета на којем ће се одржати свечани дефиле поводом Дана Републике Српске.
"Јутрос смо имали позив од организатора да помогнемо око припреме самог локалитета за свечани дефиле. Организовали смо једног возача и послали да помогне приликом уређења самог локалитета. То нам је била и част да смо добили позив да учествујемо и дамо скроман допринос за организацију самог Дана Републике Српске", рекао је Глигорић за АТВ.
Бања Лука
Градска управа каже да улицу не чисте машине из Лакташа: На слици је машина из Лакташа
АТВ је раније писао да су организатори затражили од Градске управе Бањалука да се очисти локација на којој је планирано одржавање свечаног дефилеа, али да су добили негативан одговор. Након објављеног текста, градски менаџер Мирна Савић Бањац је демантовала ову информацију.
Ипак, Бањалучани су имали прилику да у центру града виде и механизацију Комуналног предузећа Будућност из Лакташа.
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Бања Лука
2 ч4
Бања Лука
4 ч24
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму