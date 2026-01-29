Штета за Звезду: Сјајна игра завршила ремијем

Аутор:Стеван Лулић
29.01.2026
23:03
Штета за Звезду у посљедњем колу Лиге Европе. Играли су сјајно црвено-бијели, али су на крају завршили са ремијем против Селте.
Послије 95 минута на семафору је стајало 1:1, а остаје велики жал јер је Звезда била конкретнији тим током цијеле утакмице.
У осмом минуту Катаи је дошао до лопте у шеснаестерцу Селте, "избацио" је голмана, а онда упослио Арнаутовића, који је био прецизан на празну мрежу.
Међутим, услиједила је реакција из ВАР собе и гоље поништен због фаула Катаија.
Девет минута касније услиједио је невјероватан пас Тикнизијана, Арнаутовић је дошао до лопте, а потом пребацио голмана и смјестио лопту у мрежу. Поново је радила ВАР соба. Овај пут је гол поништен због офсајда.
Друго полувријеме је некако било доста слабије, све до самог краја, када се догодио шок.
Прво је виђен прави еврогол у виду Лопеза, који је спољном шокирао Маракану, али онда је одмах изједначио Бруно Дуарте.
Све се догодило практично у 60 секунди, на самом крају, па је дошло до узбуђења. Прво разочарања, а онда и одушевљења.
Сви промашаји и два поништена гола су се обила о главу Београђанима у 88. минуту. Фер Лопез је дошао до лопте послије грешке Родригаа и погодио мајсторски из мјеста са 16 метара.
Само минут је Селта водила. Звезда се експресно враћа. Дуарте је дошао до лопте послије додавања Тимија Макса Елшника, пребацио голмана и погодио за 1:1.
