Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

Аутор:

АТВ

11.03.2026

14:20

Коментари:

10
Фото: Printscreen

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић на крају неуспјешне конференције за медије испред Владе Републике Српске извео је перформанс, иако је одбио да га тако назове. У њему је упоредио двије корпе са намирницама као поређење цијена данас и од прије пет година.

"Овдје смо хтјели илустровати, не може другачије. Ово је једна корпа (показује лијеву пуну), која је прије пет година била 100 КМ, а данас је ово (показује десну полупразну). Само илустровано. Некада је наш пензионер за 100 КМ могао да има корпу коју не можете да дигнете, а погледајте данас. За педесет одсто мање производа. То је за пет година. Раст цијена је за 50 одсто већи него раст пензија, а за 36 него просјечне плате. Ја мислим да о томе треба да причамо. Сагласан сам да има проблема у Бањалуци. Проблеми из БиХ се прелијевају у Републику Српску, а онда проблеми из Републике погађају највећи град", рекао је Станивуковић.

Полупразна корпа на перформансу Станивуковића
Полупразна корпа на перформансу Станивуковића

Колико је све поскупјело не треба нико са стране да нам говори, али ту долазимо до "илустрована обмана" бањалучког градоначелника. У полупразној корпи налази се роба у вриједности од око 35 КМ (провјерили смо).

Станивуковић Минић

Република Српска

Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем

О томе градоначелник жели да прича. Не о спорним регулационим плановима у граду, него о Блиском истоку и акцизама. Не о прекомјерним запошљавањима у Градској управи, него о робним резервама. Не о комуналним поскупљењима у граду, него о инфлацији која гута сваку зарада. Ни о неисплаћеним подстицајима пољопривредницима није хтио да говори када га је упозорио премијер Саво Минић, али о проблемима мљекара јесте. Жели да прича о проблемима за које није надлежан да рјешава, а он за које је изабран гура под "потрошачку корпу".

