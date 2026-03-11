Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

Аутор:АТВ
11.03.2026
14:20
Коментари:10
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић на крају неуспјешне конференције за медије испред Владе Републике Српске извео је перформанс, иако је одбио да га тако назове. У њему је упоредио двије корпе са намирницама као поређење цијена данас и од прије пет година.
"Овдје смо хтјели илустровати, не може другачије. Ово је једна корпа (показује лијеву пуну), која је прије пет година била 100 КМ, а данас је ово (показује десну полупразну). Само илустровано. Некада је наш пензионер за 100 КМ могао да има корпу коју не можете да дигнете, а погледајте данас. За педесет одсто мање производа. То је за пет година. Раст цијена је за 50 одсто већи него раст пензија, а за 36 него просјечне плате. Ја мислим да о томе треба да причамо. Сагласан сам да има проблема у Бањалуци. Проблеми из БиХ се прелијевају у Републику Српску, а онда проблеми из Републике погађају највећи град", рекао је Станивуковић.
Колико је све поскупјело не треба нико са стране да нам говори, али ту долазимо до "илустрована обмана" бањалучког градоначелника. У полупразној корпи налази се роба у вриједности од око 35 КМ (провјерили смо).
Република Српска
Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем
О томе градоначелник жели да прича. Не о спорним регулационим плановима у граду, него о Блиском истоку и акцизама. Не о прекомјерним запошљавањима у Градској управи, него о робним резервама. Не о комуналним поскупљењима у граду, него о инфлацији која гута сваку зарада. Ни о неисплаћеним подстицајима пољопривредницима није хтио да говори када га је упозорио премијер Саво Минић, али о проблемима мљекара јесте. Жели да прича о проблемима за које није надлежан да рјешава, а он за које је изабран гура под "потрошачку корпу".
