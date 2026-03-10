Logo
Маричић: Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ уручити Златни грб Бањалуке

10.03.2026

13:53

Маричић: Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ уручити Златни грб Бањалуке

На основу Јавног позива за додјелу награда и признања поводом 22. априла, Дана града Бања Лука, Горан Маричић, в.д предсједника Градског одбора СНСД Бања Лука, за награду Златни грб Града Бања Лука предложио је Хуманитарну организацију “Срби за Србе“.

Ова организација окупља донаторе који обезбјеђују помоћ за угрожене породице широм Балкана, а до сада су обезбиједили помоћ за њих скоро четири хиљаде.

Како наводе, визија им је да се помогне социјално угроженим породицама, посебно онима са дјецом.

Активни си у Републици Српској гдје су реализовали бројне пројекте помоћи – правили и реконструисали куће, обезбјеђивали материјалну помоћ, пољопривредне машине, огрев, грађевински материјал, храну, одјећу, обућу…

Многи пројекти реализовани су и у Бањалуци.

Златни грб

Златни грб Града Бања Лука додјељује се за изузетан допринос у развоју града, његовању односа са другим градовима, постигнуте врхунске резултате и успјехе у области привреде, науке, културе, умјетности и спорта.

СНСД

Srbi za Srbe

Goran Maričić

